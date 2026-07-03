Motorina s-a ieftinit vineri după-amiază în stațiile OMV Petrom, Rompetrol și MOL, la doar trei zile după scumpirea generată de expirarea perioadei legale de reducere a accizei. Reducerea este de 10 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat. Totodată, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a lucrat la o nouă schemă de plafonare a prețului motorinei.

Șoferii care alimentează cu motorină plătesc, începând de vineri după-amiază, cu 10 bani mai puțin pe litru în stațiile operate de OMV Petrom, Rompetrol și MOL. Reducerea apare la numai trei zile după ce aceleași companii au majorat prețul motorinei cu 36 de bani pe litru, ca urmare a expirării perioadei legale de reducere a accizei.

După această modificare, litrul de motorină standard costă 9,44 lei în stațiile Petrom și 9,50 lei în stațiile OMV, Rompetrol și MOL, potrivit datelor analizate de Profit.ro..

În schimb, benzina standard nu a înregistrat nicio modificare de preț. Aceasta se vinde în continuare cu 8,62 lei pe litru în stațiile Petrom și cu 8,68 lei pe litru în rețelele OMV, Rompetrol și MOL.

Datele analizate de Consiliul Concurenței arată că, pe cea mai mare parte a intervalului 1 martie – 30 iunie 2026, prețurile carburanților din România s-au situat sub media Uniunii Europene, atât în ceea ce privește prețurile finale, care includ taxele, cât și în cazul prețurilor fără taxe.

Potrivit acelorași date, la jumătatea lunii iunie, benzina din România avea un preț cu 7,2% mai mic decât media Uniunii Europene, iar motorina era cu 3,7% sub nivelul european.

Diferențele au fost și mai mari în cazul prețurilor fără taxe. Benzina era cu 15,1% sub media UE, iar motorina cu 8,3% mai ieftină. Astfel, România s-a numărat în luna iunie printre statele europene cu cele mai reduse prețuri fără taxe pentru carburanți, iar diferența față de media europeană a fost mai accentuată decât în perioadele obișnuite.

Datele privind evoluția prețurilor din București arată că reducerea de vineri s-a aplicat în principalele rețele de distribuție.

În stațiile Petrom, prețul motorinei a coborât de la 9,54 lei la 9,44 lei pe litru. În rețelele OMV, Rompetrol și MOL, litrul de motorină a ajuns la 9,50 lei, după ce anterior costa 9,60 lei.

În schimb, în stațiile Lukoil și Socar, prețurile au rămas neschimbate la 9,55 lei, respectiv 9,54 lei pe litru.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a lucrat la o nouă schemă de plafonare a prețului motorinei, care ar putea fi adoptată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului dacă nu va fi constatată o scădere a prețurilor după încheierea conflictului din Golf.

Șeful Executivului a explicat că, odată cu încetarea schemei de plafonare, s-a încheiat și acțiunea militară din Golf, iar prețul barilului de petrol a revenit la nivelurile existente înaintea izbucnirii conflictului.

”Acest lucru nu s-a întâmplat însă și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor din domeniu, concluzia este că în perioada următoare ar urma să fie înregistrate noi scăderi ale prețurilor la motorină.