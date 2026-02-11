Plata cu cardul nu mai merge la benzinăriile Lukoil. Explicațiile autorităților

Republica Molodva. Șoferii din Republica Moldova nu mai pot efectua plăți cu cardul bancar la stațiile de alimentare din rețeaua Lukoil, după ce două bănci comerciale au decis blocarea conturilor companiei. Informația a fost confirmată de Agenția Servicii Publice (ASP), care explică faptul că măsura a fost aplicată în urma unor neconcordanțe identificate în datele privind beneficiarul efectiv al companiei.

Potrivit ASP, instituțiile bancare au constatat diferențe între informațiile furnizate de Lukoil și cele înscrise în Registrul de Stat al Unităților de Drept, gestionat de Agenția Servicii Publice. Situația a generat blocarea temporară a operațiunilor financiare, ceea ce a dus la imposibilitatea efectuării plăților electronice în stațiile companiei.

„Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat Agenția Servicii Publice în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncii de către clientul lor (LUKOIL) și informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept (administrat de către ASP)”, se arată într-un comunicat al instituției.

Conform legislației în vigoare, băncile sunt obligate să blocheze conturile clienților în cazul în care sunt identificate astfel de neconcordanțe și să notifice, în termen de cinci zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice.

După primirea notificării, ASP trebuie să introducă o mențiune oficială în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind diferențele constatate. Procedura este parte a mecanismelor de control menite să asigure transparența relațiilor comerciale și prevenirea riscurilor financiare.

Pentru reluarea activităților normale, băncile urmează să informeze clientul despre necesitatea prezentării la ASP pentru actualizarea datelor referitoare la beneficiarul efectiv. Autoritățile subliniază că această procedură este una standard și nu reprezintă o sancțiune, ci o măsură de conformare la cerințele legale.

ASP a precizat că monitorizează evoluția situației și va reveni cu detalii după ce compania își va actualiza datele și conturile vor putea fi deblocate.

Problemele companiei vin într-un context geopolitic și economic complicat. Pe 22 octombrie 2025, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) a impus sancțiuni extinse împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, invocând refuzul Moscovei de a accepta un acord de pace în Ucraina.

Sancțiunile au vizat atât companiile-mamă, cât și filialele acestora, afectând procesele de producție, rafinare și activitățile rețelelor internaționale de benzinării. Ulterior, pe 29 ianuarie 2026, Lukoil a anunțat că a acceptat să vândă majoritatea activelor sale externe, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către fondul american Carlyle Group. Tranzacția este însă în așteptarea aprobării autorităților americane, iar termenul-limită stabilit pentru finalizare este 28 februarie 2026.

Lukoil reprezintă unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților din Republica Moldova. Compania deține aproximativ 20% din piața stațiilor de alimentare, controlează aproape jumătate din importurile de motorină și operează circa 110 benzinării la nivel național.