Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis recent un avertisment privind o schemă de fraudă care circulă intens în România, prin intermediul e-mailurilor false care par a fi trimise de instituții oficiale.

Potrivit specialiștilor, atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor organizații precum Poliția Română, ANAF, Interpol, Europol sau chiar DNSC pentru a câștiga încrederea destinatarilor.

„Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online.

Victimele sunt adesea intimidate (…) și prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore)”, a declarat instituția într-un comunicat oficial.

Conform DNSC, mesajele trimise de infractori sunt redactate într-un ton acuzator și conțin acuzații grave, precum pedofilie, pornografie infantilă, exhibiționism sau cyberpornografie.

În plus, destinatarii sunt forțați să răspundă în maximum 48 de ore, ceea ce scade capacitatea de analiză și îi face mai vulnerabili la manipulare.

Scopul atacatorilor este obținerea de informații sensibile. Aceștia încearcă să obțină date de autentificare, conturi bancare, documente personale sau alte date confidențiale printr-un simplu „reply” la e-mail.

Unele mesaje includ, de asemenea, link-uri sau atașamente malițioase, care pot compromite dispozitivele utilizatorilor.

Directoratul oferă câteva sfaturi esențiale pentru protejarea împotriva acestor atacuri:

Verificați cu atenție expeditorul, nu doar numele afișat, ci și adresa reală.

Nu accesați link-uri sau atașamente suspecte.

Marcați mesajele dubioase ca SPAM, pentru a preveni viitoare atacuri.

Analizați conținutul și nu răspundeți la presiuni artificiale („48 de ore”, „dosar penal”, „acuzații grave”). DNSC subliniază că instituțiile oficiale nu trimit notificări prin e-mail și nu solicită niciodată date sensibile prin reply.

În cazul în care cineva a trimis deja date sau a accesat linkuri suspecte, specialiștii recomandă:

Contactarea imediată a băncii pentru blocarea cardurilor sau conturilor.

Sesizarea Poliției pentru deschiderea unei investigații.

Anunțarea DNSC la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.

DNSC atrage atenția că astfel de campanii devin tot mai sofisticate și vizează atât utilizatori obișnuiți, cât și companii, motiv pentru care verificarea atentă a mesajelor primite rămâne esențială pentru prevenirea fraudelor online.