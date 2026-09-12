Un tratament experimental revoluționar, bazat pe o substanță psihedelică și administrat într-o singură doză, a primit undă verde de la autoritatea de reglementare din Statele Unite pentru accelerarea procedurilor de evaluare. Decizia vine în urma unor rezultate promițătoare obținute în testele clinice, unde simptomele tulburării depresive majore au fost reduse semnificativ, efectul menținându-se pe o perioadă de câteva luni. Cu toate acestea, terapia nu este în prezent aprobată pentru utilizare generală, conform news.ro.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a acordat statutul de „Breakthrough Therapy” pentru medicamentul experimental DT120. Acesta reprezintă o formulare orală de lysergide, cunoscută publicului larg sub denumirea de LSD. Substanța este un psihedelic puternic care modifică percepția, starea de spirit și procesele cognitive, acționând în special prin intermediul receptorilor serotoninergici 5-HT2A.

Anunțul oficial a fost făcut de compania biofarmaceutică americană Definium Therapeutics. Statutul acordat nu echivalează cu o autorizare directă pe piață, ci reprezintă o procedură prin care dezvoltarea și evaluarea clinică a medicamentului sunt accelerate pentru bolile grave, pe baza datelor preliminare solide.

Tulburarea depresivă majoră este o afecțiune severă ce afectează profund viața de zi cu zi, relațiile sociale și capacitatea de muncă. Opțiunile clasice includ psihoterapia și antidepresivele obișnuite, însă mulți pacienți nu răspund satisfăcător la aceste soluții.

Noul medicament, DT120, conține lysergide și este conceput sub forma unei tablete care se dizolvă direct în gură. Substanța interacționează cu receptorii 5-HT2A ai serotoninei, un neurotransmițător esențial în reglarea stărilor emoționale. Cu toate că efectele benefice sunt evidente, mecanismul exact prin care această substanță reușește să mențină rezultate pe termen lung rămâne încă supus cercetărilor.

Evaluarea eficacității s-a realizat prin studiul clinic de fază III denumit Emerge, un test multicentric, randomizat și dublu-orb. La cercetare au participat 149 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, diagnosticați cu tulburare depresivă majoră. Aceștia au primit fie o doză unică de 100 de micrograme din medicamentul experimental, fie o substanță neutră de tip placebo.

Evaluarea severității simptomelor s-a făcut cu ajutorul scalei Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Dupǎ șase săptămâni de la administrare, scorul depresiei a scăzut considerabil:

Pacienții care au primit doza unică au înregistrat o reducere medie de 13,3 puncte a simptomelor.

Grupul care a primit placebo a înregistrat o scădere de doar 5,2 puncte.

Diferența de 8,1 puncte între cele două grupuri a fost semnificativă din punct de vedere statistic.

Efectele pozitive au fost vizibile încă din prima săptămână, iar la 12 săptămâni de la administrare, diferența în favoarea tratamentului s-a menținut la 7,3 puncte față de placebo, demonstrând un efect de durată al dozei unice.

În ciuda datelor încurajatoare, experții îndeamnă la precauție. Rezultatele actuale sunt preliminare și comunicate direct de compania producătoare, nefiind încă publicate integral într-o revistă științifică recenzată de alți specialiști independenți.

Cercetările continuă în prezent cu un al doilea studiu clinic de fază III, numit Ascend, care include 165 de adulți. În cadrul acestuia sunt comparate doze de 50 și 100 de micrograme cu un placebo, pe o perioadă de monitorizare extinsă. Până la finalizarea tuturor etapelor de testare și confirmarea siguranței, DT120 rămâne un tratament experimental promitător, dar indisponibil populației generale.