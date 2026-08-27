FDA autorizează 11 noi pliculețe cu nicotină în SUA

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat comercializarea a 11 noi produse din categoria pliculețelor cu nicotină, vândute sub marca ZYN ULTRA, după o evaluare științifică desfășurată prin procedura PMTA (Premarket Tobacco Product Application). Decizia a fost anunțată la sfârșitul lunii august și vizează produse fabricate de Swedish Match SUA, companie din grupul Philip Morris International.

Autorizația include zece produse cu concentrație de 9 mg nicotină și un produs cu concentrație de 11 mg. Este pentru prima dată când FDA autorizează variante ZYN cu astfel de niveluri de nicotină.

Pliculețele cu nicotină sunt produse fără fum care se utilizează prin plasarea între buză și gingie, nicotina fiind absorbită pe cale orală. Aceste produse nu implică arderea tutunului și nu produc fum, ceea ce le diferențiază de țigări.

În ultimii ani, categoria a cunoscut o expansiune rapidă pe piața americană, determinând autoritățile de reglementare să analizeze impactul acestor produse asupra sănătății publice și rolul lor în rândul consumatorilor adulți care utilizează deja produse cu nicotină.

Potrivit autorității americane, au fost analizate caracteristicile fiecărui produs, inclusiv compoziția, designul și modul în care acestea influențează cantitatea și viteza de absorbție a nicotinei. Evaluarea nu s-a limitat la cantitatea de nicotină indicată pe ambalaj.

FDA a concluzionat că produsele autorizate conțin niveluri mai reduse ale majorității substanțelor dăunătoare și potențial dăunătoare în comparație cu alte produse pentru uz oral și fără fum pe bază de tutun. În unele cazuri, aceste substanțe au fost prezente la niveluri atât de reduse încât nu au putut fi măsurate cu precizie.

De asemenea, autoritatea a analizat date privind utilizatorii adulți și a apreciat că produsele pot reprezenta o opțiune pentru consumatorii care folosesc deja țigări sau produse orale din tutun și care aleg să treacă complet la astfel de alternative.

Autoritatea americană subliniază că autorizarea nu trebuie interpretată ca o certificare a siguranței produselor. Instituția precizează că produsele sunt destinate exclusiv adulților care utilizează deja nicotină și că persoanele care nu consumă tutun sau nicotină nu ar trebui să înceapă să folosească astfel de produse.

Autorizarea produselor ZYN ULTRA se înscrie într-o serie mai amplă de evaluări realizate de FDA pentru produsele care nu ard tutunul. Până în prezent, autoritatea americană a autorizat 43 de produse din categoria pliculețelor cu nicotină.

În ianuarie 2025, ZYN a devenit primul brand de pliculețe cu nicotină autorizat pentru comercializare în Statele Unite în urma unei evaluări științifice complete. Noua decizie extinde lista produselor care pot fi comercializate legal pe piața americană și reflectă abordarea FDA de evaluare individuală a fiecărui produs, pe baza datelor științifice disponibile.