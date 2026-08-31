Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a înregistrat o scădere semnificativă în iulie 2026, atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Institutului Național de Statistică arată că în prima parte a anului piața construcțiilor rezidențiale a continuat să fie pe minus.

În luna iulie au fost eliberate 2.909 autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 1,7% mai puține decât în iunie și cu 20,8% sub nivelul din iulie 2025.

„În luna iulie 2026 s-au eliberat 2909 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 1,7% faţă de luna iunie 2026 şi cu 20,8% faţă de luna iulie 2025. În perioada 1.I - 31.VII.2026, s-au eliberat 18848 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 11,6% faţă de perioada 1.I - 31.VII.2025”, arată INS într-un comunicat de presă.

Cele 2.909 autorizații eliberate în iulie au acoperit o suprafață utilă totală de 712.682 de metri pătrați, în scădere cu 27% comparativ cu luna precedentă.

Majoritatea autorizațiilor au vizat zona rurală, care a concentrat 67,9% din total.

Față de iunie, numărul autorizațiilor a fost mai mic cu 51. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în regiunile Sud-Muntenia, cu 73 de autorizații mai puțin, Nord-Est, cu 36 mai puține, și Sud-Vest Oltenia, cu 35 mai puține.

Nord-Vest a avut un minus de 31 de autorizații, iar regiunea Centru a înregistrat o scădere de 19.

În schimb, București-Ilfov a consemnat 59 de autorizații în plus. Creșteri au mai apărut în Sud-Est, cu 70 de autorizații suplimentare, și în Vest, cu 14.

Comparativ cu iulie 2025, scăderea a fost mult mai pronunțată. Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a coborât cu 20,8%, ceea ce înseamnă 766 de autorizații mai puține.

Suprafața utilă totală aferentă acestor autorizații a scăzut cu 31,9% față de aceeași lună a anului trecut.

Cele mai mari reduceri ale numărului de autorizații au fost consemnate în Sud-Muntenia, unde au fost cu 210 mai puține, și în Nord-Est, cu 195 mai puține.

Nord-Vest a avut un minus de 127 de autorizații, Vestul a pierdut 99, iar atât Sud-Vest Oltenia, cât și regiunea Centru au înregistrat câte 62 de autorizații mai puțin.

În Sud-Est, scăderea a fost de 59 de autorizații. București-Ilfov a fost singura regiune cu o evoluție pozitivă, cu 48 de autorizații peste nivelul din iulie 2025.

Segmentul clădirilor nerezidențiale a avut o evoluție diferită în iulie față de luna precedentă. Au fost eliberate 577 de autorizații, cu 3,6% mai multe decât în iunie.

Suprafața utilă totală a acestor construcții a ajuns la 301.947 de metri pătrați, în creștere cu 12,2%.

Suprafața autorizată pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 32.762 de metri pătrați față de iunie. Nord-Vest a avut cea mai mare creștere, de 56.313 metri pătrați, urmat de Nord-Est, cu 12.270 de metri pătrați.

Sud-Muntenia a înregistrat un plus de 9.326 de metri pătrați, Sud-Vest Oltenia a crescut cu 7.670 de metri pătrați, iar Vest cu 738 de metri pătrați.

Pe de altă parte, suprafața autorizată a scăzut în Sud-Est cu 28.647 de metri pătrați, în București-Ilfov cu 21.787 de metri pătrați și în regiunea Centru cu 3.121 de metri pătrați.

Și în cazul construcțiilor nerezidențiale, comparația anuală indică o evoluție negativă. În iulie 2026, numărul autorizațiilor a fost cu 5,9% mai mic decât în aceeași lună din 2025.

Suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a scăzut cu 21%, respectiv cu 80.025 de metri pătrați.

București-Ilfov a avut cea mai mare reducere, de 75.793 de metri pătrați. Sud-Muntenia a pierdut 47.509 metri pătrați, Sud-Est 13.680 de metri pătrați, iar regiunea Centru 2.627 de metri pătrați.

Sud-Vest Oltenia a consemnat o scădere de 905 metri pătrați.

În același timp, suprafața autorizată a crescut în Nord-Vest cu 54.934 de metri pătrați, în Nord-Est cu 4.278 de metri pătrați și în Vest cu 1.277 de metri pătrați.

În intervalul ianuarie-iulie 2026 au fost eliberate 18.848 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Comparativ cu primele șapte luni din 2025, numărul acestora este mai mic cu 11,6%.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Nord-Est, cu 595 de autorizații mai puține, Vest, cu 528 mai puține, și Sud-Muntenia, cu 442 mai puține.

Nord-Vest a înregistrat un minus de 409 autorizații, Sud-Est a avut 352 mai puține, iar regiunea Centru a pierdut 209.

Sud-Vest Oltenia a consemnat cea mai redusă scădere, de 15 autorizații.

București-Ilfov a fost singura regiune de dezvoltare care a înregistrat o creștere în primele șapte luni, cu 84 de autorizații mai multe decât în perioada similară din 2025.