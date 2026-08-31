Piața rezidențială încetinește. Numărul autorizațiilor de construire eliberate a scăzut semnificativ
- Mădălina Sfrijan
- 31 august 2026, 14:54
- INS anunță scădere pentru construcțiile rezidențiale: 18.848 de autorizații în primele șapte luni
- Numărul autorizațiilor eliberate a scăzut și față de iunie
- Iulie a adus un recul puternic față de anul trecut
- Autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au crescut față de iunie
- Clădirile nerezidențiale au pierdut teren față de iulie 2025
- Primele șapte luni au adus mai puține autorizații rezidențiale
Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a înregistrat o scădere semnificativă în iulie 2026, atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Institutului Național de Statistică arată că în prima parte a anului piața construcțiilor rezidențiale a continuat să fie pe minus.
INS anunță scădere pentru construcțiile rezidențiale: 18.848 de autorizații în primele șapte luni
În luna iulie au fost eliberate 2.909 autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 1,7% mai puține decât în iunie și cu 20,8% sub nivelul din iulie 2025.
„În luna iulie 2026 s-au eliberat 2909 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 1,7% faţă de luna iunie 2026 şi cu 20,8% faţă de luna iulie 2025. În perioada 1.I - 31.VII.2026, s-au eliberat 18848 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 11,6% faţă de perioada 1.I - 31.VII.2025”, arată INS într-un comunicat de presă.
Numărul autorizațiilor eliberate a scăzut și față de iunie
Cele 2.909 autorizații eliberate în iulie au acoperit o suprafață utilă totală de 712.682 de metri pătrați, în scădere cu 27% comparativ cu luna precedentă.
Majoritatea autorizațiilor au vizat zona rurală, care a concentrat 67,9% din total.
Față de iunie, numărul autorizațiilor a fost mai mic cu 51. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în regiunile Sud-Muntenia, cu 73 de autorizații mai puțin, Nord-Est, cu 36 mai puține, și Sud-Vest Oltenia, cu 35 mai puține.
Nord-Vest a avut un minus de 31 de autorizații, iar regiunea Centru a înregistrat o scădere de 19.
În schimb, București-Ilfov a consemnat 59 de autorizații în plus. Creșteri au mai apărut în Sud-Est, cu 70 de autorizații suplimentare, și în Vest, cu 14.
Iulie a adus un recul puternic față de anul trecut
Comparativ cu iulie 2025, scăderea a fost mult mai pronunțată. Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a coborât cu 20,8%, ceea ce înseamnă 766 de autorizații mai puține.
Suprafața utilă totală aferentă acestor autorizații a scăzut cu 31,9% față de aceeași lună a anului trecut.
Cele mai mari reduceri ale numărului de autorizații au fost consemnate în Sud-Muntenia, unde au fost cu 210 mai puține, și în Nord-Est, cu 195 mai puține.
Nord-Vest a avut un minus de 127 de autorizații, Vestul a pierdut 99, iar atât Sud-Vest Oltenia, cât și regiunea Centru au înregistrat câte 62 de autorizații mai puțin.
În Sud-Est, scăderea a fost de 59 de autorizații. București-Ilfov a fost singura regiune cu o evoluție pozitivă, cu 48 de autorizații peste nivelul din iulie 2025.
Autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au crescut față de iunie
Segmentul clădirilor nerezidențiale a avut o evoluție diferită în iulie față de luna precedentă. Au fost eliberate 577 de autorizații, cu 3,6% mai multe decât în iunie.
Suprafața utilă totală a acestor construcții a ajuns la 301.947 de metri pătrați, în creștere cu 12,2%.
Suprafața autorizată pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 32.762 de metri pătrați față de iunie. Nord-Vest a avut cea mai mare creștere, de 56.313 metri pătrați, urmat de Nord-Est, cu 12.270 de metri pătrați.
Sud-Muntenia a înregistrat un plus de 9.326 de metri pătrați, Sud-Vest Oltenia a crescut cu 7.670 de metri pătrați, iar Vest cu 738 de metri pătrați.
Pe de altă parte, suprafața autorizată a scăzut în Sud-Est cu 28.647 de metri pătrați, în București-Ilfov cu 21.787 de metri pătrați și în regiunea Centru cu 3.121 de metri pătrați.
Clădirile nerezidențiale au pierdut teren față de iulie 2025
Și în cazul construcțiilor nerezidențiale, comparația anuală indică o evoluție negativă. În iulie 2026, numărul autorizațiilor a fost cu 5,9% mai mic decât în aceeași lună din 2025.
Suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a scăzut cu 21%, respectiv cu 80.025 de metri pătrați.
București-Ilfov a avut cea mai mare reducere, de 75.793 de metri pătrați. Sud-Muntenia a pierdut 47.509 metri pătrați, Sud-Est 13.680 de metri pătrați, iar regiunea Centru 2.627 de metri pătrați.
Sud-Vest Oltenia a consemnat o scădere de 905 metri pătrați.
În același timp, suprafața autorizată a crescut în Nord-Vest cu 54.934 de metri pătrați, în Nord-Est cu 4.278 de metri pătrați și în Vest cu 1.277 de metri pătrați.
Primele șapte luni au adus mai puține autorizații rezidențiale
În intervalul ianuarie-iulie 2026 au fost eliberate 18.848 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Comparativ cu primele șapte luni din 2025, numărul acestora este mai mic cu 11,6%.
Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Nord-Est, cu 595 de autorizații mai puține, Vest, cu 528 mai puține, și Sud-Muntenia, cu 442 mai puține.
Nord-Vest a înregistrat un minus de 409 autorizații, Sud-Est a avut 352 mai puține, iar regiunea Centru a pierdut 209.
Sud-Vest Oltenia a consemnat cea mai redusă scădere, de 15 autorizații.
București-Ilfov a fost singura regiune de dezvoltare care a înregistrat o creștere în primele șapte luni, cu 84 de autorizații mai multe decât în perioada similară din 2025.