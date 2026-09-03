Țigările electronice cu nicotină, asociate cu rate mai ridicate de renunțare la fumat, potrivit unei analize internaționale

Persoanele care doresc să renunțe la fumat au cele mai mari șanse de succes dacă folosesc țigări electronice cu nicotină, potrivit unei noi analize realizate de organizația independentă de cercetare Cochrane și citată de BBC.

Potrivit BBC, echipa Cochrane a analizat 80 de studii clinice care au inclus aproape 30.000 de participanți și a constatat că produsele de vapat cu nicotină au fost mai eficiente decât metodele tradiționale de renunțare la fumat, precum plasturii, guma cu nicotină sau programele de sprijin. Rezultatele sugerează o creștere a ratei de succes cu aproximativ 60%, de la circa șase persoane din 100 care reușeau să renunțe la fumat la aproximativ zece persoane din 100.

Analiza arată, de asemenea, că țigările electronice cu nicotină au avut rezultate mai bune decât variantele fără nicotină. Cercetătorii menționează însă că utilizarea ulterioară a produselor fără nicotină ar putea contribui la reducerea treptată a dependenței de această substanță.

BBC notează că rezultatele se referă exclusiv la produse de vapat reglementate, care respectă standarde stricte de siguranță și calitate. Analiza nu a inclus produse nereglementate, care pot conține substanțe interzise sau alte ingrediente cu potențial risc pentru sănătate.

Unul dintre autorii raportului, Dr. Jamie Hartmann-Boyce, a avertizat că țigările electronice neautorizate pot prezenta riscuri, inclusiv din cauza bateriilor instabile sau a prezenței unor substanțe chimice nocive. Acesta recomandă persoanelor care aleg să utilizeze țigări electronice pentru a renunța la fumat să achiziționeze doar dispozitive aprobate de autoritățile competente.

Experții citați de BBC subliniază că vapingul nu este lipsit de riscuri, însă este considerat semnificativ mai puțin nociv decât fumatul. Totodată, analiza Cochrane nu a identificat dovezi care să indice un risc crescut de efecte adverse grave asociate utilizării țigărilor electronice în procesul de renunțare la fumat.

Cu toate acestea, efectele utilizării pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă ca minorii și nefumătorii să nu utilizeze astfel de produse, iar medicii avertizează că vapingul poate avea efecte negative asupra sănătății copiilor și adolescenților.