Majoritatea fumătorilor din UK cred greșit că vapatul este la fel de dăunător ca fumatul. În UE, 82.000 de voci cer politici bazate pe dovezi

Un articol publicat recent de cotidianul britanic The Guardian indică faptul că nivelul de înțelegere al publicului cu privire la vapat s-a deteriorat semnificativ în ultimul deceniu: mai mult de jumătate dintre fumătorii adulți din Regatul Unit cred, în mod greșit, că vapatul este la fel de dăunător sau chiar mai dăunător decât țigările, drept urmare sunt mai puțin predispuși să treacă la produse de vapat și să renunțe la fumat, arată o cercetare recentă.

Studiul indicat de The Guardian este realizat de Action on Smoking and Health (ASH)*,care a constatat că înțelegerea publică privind vapatul s-a deteriorat semnificativ în ultimii zece ani, unii oameni renunțând la vapat pentru a reveni la țigări.

„Este îngrijorător faptul că percepțiile publicului despre vapat sunt atât de diferite de dovezile științifice disponibile”, a declarat Hazel Cheeseman, directorul executiv al ASH.

Unul dintre factorii care contribuie la această tendință este mediatizarea pe scară largă a studiilor care evidențiază potențiale riscuri asociate vapatului, fără a menționa, în același timp, efectele semnificativ mai nocive asociate fumatului.

„Pentru fumători, aceste concepții greșite au consecințe reale. Dacă o persoană crede că vapatul este la fel de dăunător ca fumatul, este mai puțin probabil să aleagă vapatul pentru a renunța la fumat și mai probabil să renunțe la aceste produse și să revină la țigări. Ambele rezultate sunt mult mai nocive pentru sănătatea sa”, a adăugat Cheeseman.

O amplă analiză realizată de King’s College London privind vapatul și țigaretele electronice a concluzionat că aceste produse prezintă doar o fracțiune din riscul asociat fumatului, utilizatorii de produse de vapat fiind expuși la niveluri semnificativ mai reduse de substanțe nocive. ASH a comandat companiei YouGov colectarea datelor pentru sondajul Smokefree GB 2026, desfășurat pe un eșantion de peste 13.000 de adulți, ponderat astfel încât să fie reprezentativ pentru populația Marii Britanii. Potrivit analizei, 54% dintre adulții din Regatul Unit și 52% dintre fumători consideră că vapatul este la fel de nociv sau mai nociv decât fumatul, proporția crescând la 61% în rândul fumătorilor care nu au încercat niciodată vapatul. Mai puțin de o treime dintre fumători au identificat corect faptul că vapatul este mai puțin nociv decât fumatul.

În urmă cu un deceniu, doar un sfert dintre adulții din Regatul Unit considerau că produsele de vapat sunt la fel de nocive sau mai nocive decât țigările. Sondajul a arătat că, dintre persoanele care au indicat o metodă prin care au încercat să renunțe la vapat, aproape o cincime au ales să folosească țigările.

Profesorul Peter Hajek, directorul Health and Lifestyle Research Unit din cadrul Queen Mary University of London, a afirmat că aceste convingeri false despre produsele de vapat îi descurajează pe fumători să facă trecerea și „închid ușa către o modalitate relativ ușoară de a scăpa de acest obicei mortal”. El a adăugat că unii susținători ai luptei împotriva fumatului par să considere, în mod discutabil din punct de vedere etic, că exagerarea riscurilor asociate produselor de vapat este justificată, deoarece servește unei cauze pe care o consideră benefică.

Alizée Froguel, Prevention Policy Manager la Cancer Research UK, a declarat: „Nu există dovezi solide care să arate că vapatul provoacă cancer. Dovezile disponibile până în prezent indică faptul că produsele de vapat comercializate legal sunt semnificativ mai puțin nocive decât țigările și alte produse din tutun și s-au dovedit a fi un instrument eficient pentru renunțarea la fumat. Totuși, deoarece nu cunoaștem pe deplin impactul lor pe termen lung, acestea nu pot fi considerate lipsite de riscuri și nu ar trebui utilizate de copii sau de persoane care nu au fumat niciodată.

Este corect că guvernul Regatului Unit ia măsuri pentru a reduce atractivitatea și accesibilitatea produselor de vapat în rândul tinerilor, protejându-i în același timp de efectele devastatoare ale consumului de tutun. În același timp, este important să ne asigurăm că aceste produse rămân accesibile milioanelor de persoane care încă fumează în Regatul Unit și care au nevoie de sprijin pentru a renunța la fumat.”

La rândul său, Hazel Cheeseman a subliniat că este nevoie de o strategie de sănătate publică mult mai coerentă, care să reducă utilizarea produselor de vapat de către tineri, asigurând în același timp că fumătorii adulți sunt corect informați cu privire la beneficiile pentru sănătate asociate trecerii de la țigări la produse de vapat.

Un astfel de exemplu de reglementare progresivă, care să ia în considerare nivelul diferit de risc al produselor cu nicotină și opiniile bazate pe experiență ale utilizatorilor adulți de produse cu nicotină, poate fi reflectat în revizuirea Directivei pentru produse din tutun și nicotină derulată în prezent de Comisia Europeană. Interesul pentru viitorul reglementării produselor din tutun și nicotină la nivel european s-a reflectat într-un nivel fără precedent de participare la consultarea publică lansată de Comisia Europeană, care a înregistrat peste 82.000 de contribuții.

Printre participanți s-au numărat 241 de instituții academice și de cercetare, care au subliniat importanța fundamentării deciziilor pe dovezi științifice, precum și 88 de organizații de consumatori, care au adus în discuție experiențele și așteptările consumatorilor. Totodată, aproape 80.000 de cetățeni din Uniunea Europeană și din afara acesteia și-au exprimat punctele de vedere cu privire la viitorul reglementării produselor din tutun și cu nicotină.

În România, Asociația Consumatorilor de Produse Alternative de Nicotină (ACPAN) consideră că participarea a aproape 80.000 de cetățeni și organizații la consultarea publică a Comisiei Europene demonstrează că reglementarea produselor din tutun și nicotină este un subiect de interes major pentru milioane de europeni, nu doar o dezbatere tehnică. Acest nivel de implicare reprezintă un semnal clar că viitoarele politici trebuie construite pe baza unui dialog real cu toate părțile interesate și a unei analize riguroase a dovezilor disponibile. Asociația subliniază într-un comunicat de presă că reglementarea trebuie să reflecte diferențele fundamentale dintre produsele combustibile și alternativele fără ardere, să protejeze ferm minorii și, în același timp, să mențină opțiuni viabile pentru fumătorii adulți care doresc să reducă riscurile asociate fumatului.

Totodată, ACPAN atrage atenția că experiența consumatorilor trebuie inclusă în procesul decizional, deoarece aceasta completează datele științifice și oferă o perspectivă esențială asupra impactului real al politicilor publice. În România, unde peste un milion de persoane utilizează produse alternative cu nicotină, multe dintre ele fiind foști fumători sau adulți aflați în proces de renunțare la fumat, vocea consumatorilor trebuie să fie parte integrantă a dezbaterii privind viitorul cadrului european de reglementare.

Action on Smoking and Health (ASH) este o organizație independentă de sănătate publică, înființată de Royal College of Physicians, care are ca obiectiv eliminarea efectelor nocive cauzate de fumat. Organizația este recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea politicilor de control al tutunului în Regatul Unit și pentru monitorizarea atitudinilor publice și a comportamentelor legate de fumat și utilizarea produselor cu nicotină.