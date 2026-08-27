Food and Drug Administration (Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite) a aprobat, pe 26 august 2026, medicamentul Rasonque, o pastilă administrată o dată pe zi pentru adulții cu adenocarcinom pancreatic metastatic. Într-un studiu clinic de fază 3, pacienții tratați cu noul medicament au avut o supraviețuire mediană de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni în grupul tratat cu chimioterapie standard.

Tratamentul, dezvoltat de compania americană Revolution Medicines, este destinat pacienților care au urmat deja cel puțin o terapie sistemică sau care nu pot primi anumite scheme de tratament cu mai multe medicamente. Decizia este importantă într-un tip de cancer care rămâne printre cele mai dificil de tratat și pentru care opțiunile terapeutice sunt limitate.

Substanța activă se numește daraxonrasib, iar medicamentul va fi comercializat sub numele de Rasonque. Acesta este un inhibitor al proteinelor din familia RAS, implicate în transmiterea semnalelor care pot favoriza dezvoltarea și creșterea tumorilor.

Rasonque se administrează oral, o dată pe zi. FDA precizează că tratamentul vizează mai multe forme ale proteinei RAS, una dintre principalele forțe care alimentează dezvoltarea tumorilor în adenocarcinomul pancreatic.

Adenocarcinomul pancreatic este cea mai frecventă formă de cancer pancreatic. Boala este adesea diagnosticată în stadii avansate, când tumora s-a răspândit deja în alte zone ale organismului, ceea ce face tratamentul mai dificil.

Aprobarea FDA s-a bazat pe rezultatele studiului clinic de fază 3 RASolute 302, un studiu randomizat și multicentric care a inclus 500 de pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit daraxonrasib, iar celălalt a primit scheme standard de chimioterapie, alese de medicii investigatori.

Rezultatul principal a atras atenția specialiștilor: supraviețuirea mediană a fost de 13,2 luni pentru pacienții tratați cu Rasonque, față de 6,7 luni pentru cei care au primit chimioterapie standard.

Asta nu înseamnă că fiecare pacient va trăi exact 13,2 luni. Supraviețuirea mediană este un indicator statistic: jumătate dintre pacienții din grup au trăit mai mult decât această perioadă, iar cealaltă jumătate mai puțin.

Autoritatea americană a anunțat că aprobarea a fost acordată cu aproximativ șase luni și jumătate înainte de termenul prevăzut pentru finalizarea evaluării.

Rasonque a beneficiat de mai multe proceduri accelerate, inclusiv statutul de Breakthrough Therapy, desemnarea pentru boli rare și Priority Review. Dosarul a fost analizat și printr-un program special al FDA destinat accelerării evaluării unor tratamente considerate prioritare pentru sănătatea publică.

„Această aprobare oferă o nouă opțiune importantă pentru pacienții care se confruntă cu un cancer extrem de dificil și istoric greu de tratat”, a declarat Kyle Diamantas, comisarul interimar al FDA, potrivit comunicatului instituției.

Ca orice tratament oncologic, Rasonque poate provoca reacții adverse. FDA enumeră printre cele mai frecvente:

erupții cutanate;

diaree;

stomatită și alte probleme la nivelul cavității bucale;

greață;

oboseală;

vărsături;

dureri abdominale;

edeme;

scăderea apetitului;

hemoragii.

Daraxonrasib este prima terapie aprobată care țintește direct și pe scară largă semnalizarea RAS pentru această categorie de pacienți cu cancer pancreatic metastatic.

Studiile anterioare și specialiștii implicați în cercetare au subliniat dificultatea de a trata această cale biologică, care joacă un rol major în dezvoltarea multor tumori pancreatice.

FDA a precizat însă că tratamentul este aprobat, în această etapă, pentru o categorie specifică de pacienți: adulți cu boală metastatică care au primit anterior cel puțin o terapie sistemică sau care nu sunt eligibili pentru tratamente combinate cu mai multe medicamente.