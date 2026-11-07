De ce sunt taxate diferit produsele cu nicotină. Care este explicația

Produsele cu nicotină nu sunt taxate la fel în toate statele, iar diferențele pot ține de modul în care autoritățile evaluează profilul de risc al fiecărei categorii. Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs la Philip Morris România, a explicat într-o discuție moderată de Radu Preda de ce unele țări aplică niveluri diferite de taxare și unde se situează România în această abordare.

Discuția a pornit de la regimul fiscal și de reglementare aplicat produselor din tutun încălzit în raport cu țigările clasice.

„Da. În cele mai multe dintre țări beneficiază de regimuri diferite. De ce? Pentru că se taxează cuantumul de risc. Cu cât riscul este mai mare pentru sănătatea publică, cu atât și proporția taxării este mai mare. Logic și firesc să fie în felul ăsta”, a spus Mihai Bundoi.

Potrivit acestuia, principiul funcționează și invers, în sensul în care produsele considerate cu un profil de risc mai redus ar trebui să fie taxate mai puțin.

„Pe de altă parte, cu cât profilul de risc este mai mic sau mai ameliorat, cu atât taxarea este sau ar trebui să fie mai mică”, a afirmat Bundoi. El a spus că România aplică deja o formă de taxare diferențiată. „Acum, România, din punctul ăsta de vedere al taxării diferențiate, este un exemplu. Și la nivel european, și la nivel global. Și este foarte bine că este așa”, a declarat acesta.

Bundoi a legat sistemul fiscal și de comportamentul fumătorilor adulți care nu renunță la consum.

„De ce? Pentru că și ăsta este un mod de a stimula oamenii să abandoneze fumatul clasic, să treacă la aceste produse, care, din punct de vedere al profilului financiar, dacă vreți să zic așa, sunt mai avantajoase pentru ei”, a spus acesta.

Mihai Bundoi a spus că există diferențe semnificative între politicile adoptate de diverse state.

„Există astăzi numeroase țări, așa cum spuneam, Suedia, Marea Britanie sau Japonia și nu numai. În jurul României există, în Bulgaria, în Cehia, în Polonia. Există țări care au adoptat aceste produse și le-au integrat în politicile lor naționale de control al tutunului, mergându-se pe premisa că foarte mulți fumători nu renunță”, a declarat acesta.

În alte state, produsele respective sunt tratate la fel ca țigările clasice sau chiar interzise.

„Așa cum există țări în care aceste produse nu sunt luate în considerare sau sunt puse pe un palier de egalitate cu fumatul sau, mai mult decât atât, există chiar și țări unde ele sunt interzise”, a spus Bundoi.

Potrivit lui Mihai Bundoi, studiile invocate de el arată diferențe între statele care au integrat astfel de produse în politicile de sănătate și cele care le tratează la fel ca fumatul clasic.

„Ce arată foarte interesant studiile este faptul că în țările care le-au preluat în politicile lor naționale de sănătate, ca al treilea pilon pe lângă renunțare și prevenție, așa cum spuneam, rata scăderii prevalenței fumatului a fost cel puțin dublă sau triplă față de țările care le-au interzis sau care le pun pe picior de egalitate cu fumatul clasic”, a afirmat acesta.

Bundoi a concluzionat că politicile publice ar trebui să țină cont de diferențele de risc dintre produse.

„Deci iată că abordarea diferită aduce și rezultate diferite. Ideea este că orice politică de sănătate ar trebui să țină seama de profilul de risc al produselor consumate”, a spus acesta.

El a subliniat însă că aceste produse nu sunt lipsite de riscuri și că informațiile trebuie prezentate complet.

„Este foarte important cum comunicăm informațiile. Informațiile trebuie să fie comunicate corect, deschis și obiectiv, scoțând în evidență atât aspectele pozitive, cât și cele mai puțin pozitive în ceea ce privește trecerea la aceste produse. Ce mi-aș dori eu să rețină oamenii este faptul că aceste produse nu sunt lipsite de riscuri”, a afirmat Mihai Bundoi.

În explicația prezentată în podcast, taxarea diferențiată este astfel legată de ideea unui profil de risc diferit pentru fiecare categorie de produs, însă renunțarea la fumat rămâne punctul de referință în discuția despre sănătate.