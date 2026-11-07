Expunerea copiilor și adolescenților la nicotină poate afecta procesele de dezvoltare cerebrală care continuă până la începutul vârstei adulte, avertizează Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs la Philip Morris România. Acesta a explicat în cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de Radu Preda că nicotina nu este lipsită de riscuri și poate avea efecte importante asupra organismului, în special în cazul tinerilor.

Înainte de a ajunge la efectele asupra adolescenților, Mihai Bundoi a explicat că nicotina nu trebuie considerată o substanță lipsită de efecte doar pentru că nu este principalul element asociat bolilor provocate de fumat.

„Utilizarea sau administrarea de nicotină nu este lipsită de riscuri. Ea este un stimulator ușor, să zic așa, care produce efecte foarte complexe la nivelul organismului, în principal de natură neuronală”, a spus Mihai Bundoi.

Potrivit acestuia, nicotina influențează activitatea unor neurotransmițători.

„Odată ajunsă în creier, ea descarcă niște neurotransmițători, dopamină, serotonină și mai departe, care produc niște modificări obiective ale organismului”, a afirmat Mihai Bundoi.

Efectele nu se limitează însă la sistemul nervos.

„Dintre cele mai cunoscute și studiate modificări sunt cele legate de sistemul cardiovascular. Nicotina provoacă o accelerare a bătăilor inimii, provoacă vasoconstricție și atunci, implicit, o creștere a tensiunii arteriale”, a declarat acesta.

Bundoi a atras atenția că persoanele cu afecțiuni cardiovasculare pot fi mai expuse.

„Dacă un fumător sau un utilizator de nicotină suferă de boli de natură cardiovasculară, pentru el utilizarea acestor produse și a nicotinei este un factor de risc absolut semnificativ”, a spus acesta.

El a vorbit și despre persoanele cu boli pulmonare, diabet sau despre femeile însărcinate și cele care alăptează.

„Administrarea nicotinei prin intermediul fumatului pentru bolnavii care au afecțiuni pulmonare, și aici mă refer de la astmul bronșic până la bronșitele cronice sau acute, dificultăți de respirație până la bolile grave, cum ar fi emfizemul pulmonar sau boala pulmonară cronic-obstructivă, iarăși reprezintă un factor de risc absolut semnificativ”, a continuat Mihai Bundoi.

Acesta a adăugat:

„Prin influențele pe care nicotina le are asupra metabolismului zahărului, are o influență nefastă asupra diabeticilor. Ca să nu mai spunem de utilizarea de nicotină de către femeile gravide sau aflate în perioada de alăptare.”

În cazul copiilor și adolescenților, avertismentul formulat de Mihai Bundoi a fost și mai ferm.

„Accesul tinerilor, al copiilor la nicotină este extrem de dăunător. De ce? Creierul se dezvoltă până la aproximativ 24-25 de ani, în special din punct de vedere cognitiv, motivațional, atenție și mai departe”, a spus acesta. Potrivit lui Bundoi, nicotina poate afecta aceste procese de dezvoltare. „Nicotina impactează dezvoltarea acestor funcții cerebrale la copii mult mai mult decât la adulți”, a declarat acesta.

El a insistat că produsele cu nicotină nu ar trebui să fie utilizate de minori.

„Drept pentru care, încă o dată subliniez, accesul și utilizarea de către minori și tineri până în 18 ani, cel puțin, a acestor produse este total contraindicată”, a spus Mihai Bundoi.

Mesajul transmis în podcast este că nicotina, indiferent de forma în care este administrată, nu este lipsită de riscuri, iar expunerea în perioada în care creierul este încă în dezvoltare reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare.