Adolescenții din România, printre cei mai expuși la bullying online în UE

Copiii și adolescenții din România sunt expuși la hărțuire și informații false în mediul online, iar părinții au un rol important în pregătirea lor pentru utilizarea internetului. Subiectul a fost abordat sâmbătă, la București, de mai mulți experți internaționali invitați la ParentED Fest.

Specialiștii au atras atenția că simpla interzicere a accesului la telefon nu este suficientă pentru a-i proteja pe cei mici de situațiile periculoase.

Jessica Joelle Alexander, specialistă daneză în parenting, a explicat că independența digitală apare, de regulă, între 9 și 12 ani. Potrivit acesteia, momentul în care copilul începe să utilizeze internetul fără supraveghere permanentă trebuie pregătit din timp.

Părinții ar trebui să discute cu cei mici despre situațiile pe care le pot întâlni online, în loc să se bazeze exclusiv pe restricții și interdicții.

Alexander a afirmat că relația de încredere dintre părinți și copii reprezintă un element esențial pentru siguranța acestora în mediul digital.

„Copiii noștri vor fi expuși la ceva online, e inevitabil. Chiar dacă nu le dați niciodată un telefon, un prieten sau un frate va avea unul. Iar acum, în epoca modernă, cea mai periculoasă situație pentru copiii noștri este să fie singuri, online, atunci când se întâmplă ceva neplăcut sau periculos și să nu aibă la cine să apeleze. De aceea, trebuie să construim încredere, nu frică, și să le dăm copiilor puterea de a face alegeri bune”, a explicat ea la București.

Specialista a susținut că părinții trebuie să creeze un mediu în care copiii să poată vorbi despre experiențele neplăcute de pe internet, fără teama de a fi pedepsiți.

Un alt subiect prezentat la ParentED Fest a fost legătura dintre activitățile desfășurate în familie și starea de bine a copiilor și părinților.

Jessica Joelle Alexander a contribuit la realizarea unui studiu la care au participat aproape 13.000 de părinți și copii din nouă țări.

Rezultatele arată că 88% dintre familiile care petrec cel puțin cinci ore pe săptămână jucându-se împreună se declară fericite.

În cazul familiilor care alocă mai puțin timp acestor activități, proporția este de 75%. Datele indică o asociere între timpul petrecut în jocuri comune și nivelul de satisfacție declarat de membrii familiei.

Psihoterapeuta franceză Isabelle Filliozat a vorbit despre manifestările emoționale și comportamentale întâlnite frecvent la copii. Aceasta a explicat că episoadele de furie, anxietatea, impulsivitatea sau dificultățile de concentrare pot reprezenta reacții la stres.

Potrivit specialistei, asemenea comportamente nu trebuie interpretate automat ca dovezi ale unor greșeli făcute de părinți sau ca probleme de caracter ale copiilor.

Filliozat a atras atenția și asupra schimbărilor din mediul în care cresc noile generații. Printre factorii menționați se numără reducerea activității fizice, timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor, consumul alimentelor ultraprocesate, expunerea la poluanți și lipsa luminii naturale.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul evenimentului, capacitatea cardiovasculară a copiilor a scăzut cu 25% în ultimii 40 de ani. Specialiștii au adus în discuție și legătura dintre activitatea fizică și capacitatea de concentrare la școală.

Studiile menționate arată că introducerea mai multor activități fizice în timpul orelor poate crește atenția elevilor cu 12%.

În România, piața produselor de tip snacks a depășit trei miliarde de euro, potrivit datelor prezentate la eveniment. Totodată, un raport UNICEF România din 2022 arată că 33% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 15 ani declară că se simt „la pământ” mai mult de o dată pe săptămână.

Datele au fost prezentate în cadrul discuțiilor despre sănătatea emoțională, alimentația și stilul de viață al copiilor, în contextul utilizării tot mai frecvente a dispozitivelor digitale.