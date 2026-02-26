BBC, un nou scandal. A permis o insultă rasistă la Premiile BAFTA, după ce a difuzat deep fake despre Trump

După scandalul în care a difuzat voit un montaj deep fake despre Donald Trump, televiziunea britanică de stat BBC a fost nevoită să recunoască faptul că a comis „o eroare gravă”, după ce nu a reușit să elimine o insultă rasistă rostită în timpul decernării premiilor BAFTA. Postul britanic susține că incidentul nu ar fi trebuit să fie difuzat și a anunțat lansarea unei anchete interne. Insulta a fost lansată de un spectator care se confruntă cu sindromul Tourette.

Incidentul a avut loc în timp ce actorii Michael B. Jordan și Delroy Lindo se aflau pe scenă pentru a înmâna premiul pentru efecte speciale pentru filmul „Sinners”.

Un termen jignitor a fost rostit de John Davidson, un bărbat afectat de această boală neurologică, care se afla în public la Royal Festival Hall.

Insulta nu a fost întreruptă de BBC înainte de difuzarea ceremoniei, care a fost amânată cu două ore, și a rămas în versiunea reluată până a doua zi dimineață.

„Aceasta a fost o eroare gravă, iar directorul general a instruit unitatea de reclamaţii să efectueze o anchetă accelerată şi să ofere un răspuns complet reclamanţilor”, a anunțat postul public britanic.

Luni, BBC își ceruse deja scuze pentru difuzarea termenului ofensator. Comisia parlamentară pentru cultură și mass-media a solicitat explicații de la directorul general demisionar al BBC, Tim Davie.

Postul public a fost criticat anterior vara trecută pentru că nu a oprit transmisiunea unui concert susținut de duetul punk-rap Bob Vylan, unul dintre membrii acestuia scandând „Moarte IDF-ului”.

John Davidson, care a inspirat personajul principal din filmul „I Swear”, a declarat pentru revista Variety că BBC ar fi trebuit „să ştie la ce să se aştepte în cazul sindromului Tourette şi să depună mai multe eforturi” pentru a împiedica difuzarea insultei. El a adăugat că se simte „umilit să gândească că cineva ar putea considera ticurile sale ca fiind voluntare sau ca având vreo semnificaţie”.

Directorul general al BBC, Tim Davie, urmează să demisioneze pe 2 aprilie, după ce a fost implicat în controverse legate de editarea contestată a remarcilor lui Donald Trump dintr-un documentar difuzat înainte de alegerile prezidențiale americane din 2024.

Președintele SUA a intentat un proces pentru defăimare și solicită BBC despăgubiri de 10 miliarde de dolari.