Filmele care au dominat scena Premiilor BAFTA anul acesta

Premiile Bafta. Sursa foto: x.com
Filmul „One battle after another” a fost marele câștigător al Premiilor BAFTA 2026, obținând nu mai puțin de șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, potrivit site-ului oficial BAFTA. Regizat de Paul Thomas Anderson, lungmetrajul a fost apreciat atât de critici, cât și de membrii academiei, consolidându-și statutul de favoritul serii.

Filmele care au dominat scena Premiilor BAFTA

Gala a fost prezentată de actorul Alan Cumming, care a transformat evenimentul într-o seară relaxată, plină de umor și momente neașteptate. De la glumele sale la distribuție până la interacțiunile cu vedetele din sală, Cumming a menținut atmosfera jovială pe tot parcursul ceremoniei.

Printre surprizele serii s-a numărat victoria lui Robert Aramayo, care a primit trofeul pentru cel mai bun actor principal pentru rolul său din I Swear, un film biografic despre activistul John Davidson, diagnosticat cu sindrom Tourette. Aramayo a fost, de asemenea, desemnat Rising Star, confirmându-și statutul de tânăr talent promițător.

Filmul Sinners, regizat de Ryan Coogler, a obținut trei premii: cel mai bun scenariu original, cea mai bună actriță în rol secundar și cea mai bună coloană sonoră. Coogler a devenit astfel primul cineast de culoare care câștigă BAFTA la categoria scenariu original, subliniind importanța diversității în cinematografie.

Premiul pentru cel mai bun film britanic a fost adjudecat de Hamnet, iar Jessie Buckley, protagonistă în același film, a primit titlul de cea mai bună actriță în rol principal. Discursul său plin de umor și sinceritate a stârnit râsete în rândul publicului, mai ales când a uitat numele unor nominalizate.

O ceremonie spectaculoasă

O premieră notabilă a fost câștigarea trofeului pentru cel mai bun film străin de către Sentimental Value, marcând prima dată când un film norvegian obține un premiu BAFTA.

Ceremonia a inclus și momente muzicale impresionante, cu prestații live ale solistelor EJAE, Audrey Nuna și Rei Ami, trupei K-Pop Demon Hunters, dar și un omagiu muzical In Memoriam susținut de Jessie Ware, care a interpretat un cover după celebra piesă „The Way We Were” a Barbrei Streisand.

Înainte de decernări, One Battle After Another conducea clasamentul nominalizărilor cu 14 mențiuni, urmat de Sinners cu 13. Alte filme cu numeroase nominalizări au fost Hamnet și Marty Supreme, ambele cu câte 11 mențiuni, însă Marty Supreme a plecat practic fără trofee, egalând recordul pentru cele mai multe pierderi din istoria BAFTA.

Lista principalelor câștigători BAFTA 2026:

  • Cel mai bun film: One Battle After Another
  • Cel mai bun film britanic: Hamnet
  • Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Cel mai bun actor principal: Robert Aramayo (I Swear)
  • Cea mai bună actriță principală: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn (One Battle After Another)
  • Cea mai bună actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku (Sinners)
  • Cel mai bun film într-o limbă străină: Sentimental Value
  • Cel mai bun documentar: Mr. Nobody Against Putin

