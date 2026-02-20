Un nou film românesc în cinematografe. Este inspirat din documentarele true-crime

Primul thriller românesc conceput ca un documentar fals de tip true-crime, „Cazul Samca”, intră în cinematografele din România începând de vineri, potrivit PAPA Pictures, distribuitorul filmului. Povestea explorează evenimente misterioase petrecute acum 15 ani într-un oraș de provincie, când trei crime bizare au zguduit comunitatea.

În prezent, o echipă de documentariști reia ancheta, confruntându-se cu teorii despre culturi oculte, conspirații locale și posibilitatea unui criminal încă liber. Filmul este regizat de Horia Cucută și George ve Gänæaard și invită publicul să reflecteze asupra adevărului și memoriei colective.

Filmul urmărește reanalizarea unui dosar de crime nerezolvate, combinând elemente fictive cu atmosfera realistă a unui documentar. Documentariștii se confruntă cu declarații contradictorii și piste false, în timp ce mitul unui presupus cult satanic complică investigația.

Pe măsură ce povestea se desfășoară, atenția se mută și asupra trecutului orașului, marcat de bullying, tăcere și complicitate, reflectând violența subtilă care afectează comunitățile.

„Cazul Samca” explorează nu doar misterul crimelor, ci și impactul eticii în relatarea poveștilor, manipularea narațiunii și modul în care trauma poate fi transformată în spectacol.

„Cu Cazul Samca ne-am propus să realizăm un true crime thriller, primul de acest fel încercat în România, și să explorăm felul în care acest gen poate rezona cu publicul românesc, împingând totodată limitele limbajului cinematografic", explică Horia Cucută, co-regizor.

Filmul abordează și fenomenul bullyingului, prezent în școlile românești, evidențiind cultura tăcerii și complicității care însoțește acest tip de violență cotidiană. Crimele din film sunt fictive, dar contextul social și psihologic pe care îl explorează este dureros de real.

Regizorii subliniază tensiunea dintre dorința de audiență și responsabilitatea morală a cineaștilor: echipa de documentariști ajunge să retrăumatizeze victimele și martorii, iar producătorii urmăresc succesul comercial.

„Sperăm ca publicul să fie nu doar atras în mister, ci să plece și cu întrebări despre modul în care spunem povești, costul acestor povești și responsabilitatea față de oamenii ale căror vieți le reprezentăm pe ecran”, spune George ve Gänæaard.

Printre actorii principali se numără Dana Marineci, Răzvan Ilie, Alin Florea, Silviu Debu, Emilian Oprea, Ciprian Chiujdea, Cristian Bota, Sabina Lazăr, Andrei Miercure, Cosmin Teodor Pană, Alexia Tătaru, Daniel Popa și Mihaela Trofimov. Filmul este distribuit de PAPA Pictures.