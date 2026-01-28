Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”

Nominalizările pentru ediția din 2026 a premiilor British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) au fost făcute publice marți, 27 ianuarie, la ora 12:00, potrivit Daily Express.

Anunțul a fost realizat la Londra de actorii Aimee Lou Wood și David Jonsson. Ceremonia de decernare a premiilor este programată pentru duminică, 22 februarie, și va avea loc la Royal Festival Hall, urmând să fie prezentată de actorul Alan Cumming.

Evenimentul se va desfășura în capitala Marii Britanii și va reuni producții cinematografice lansate în ultimul an, alături de echipele și actorii implicați în realizarea acestora.

La categoria Cel mai bun film au fost selectate cinci producții:

Hamet;

Marty Supreme;

O bătălie după alta;

Valoare sentimentală;

Păcătoșii.

Aceste titluri vor concura pentru cel mai important trofeu al serii, acordat producției considerate cea mai relevantă din punct de vedere cinematografic în anul precedent.

Categoria Cel mai bun actor în rol principal include următoarele nume:

Robert Aramayo – Jur;

Timothée Chalamet – Marty Supreme;

Leonardo DiCaprio – O bătălie după alta;

Ethan Hawke – Luna Albastră;

Michael B. Jordan –Păcătoșii;

Jesse Plemons – Bugonia

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal au fost nominalizate:

Jessie Buckley – Hamnet;

Rose Byrne – Dacă aș avea picioare, te-aș lovi;

Kate Hudson – Song Sung Blue;

Chase Infiniti – O bătălie după alta;

Renate Reinsve – Valoare sentimentală;

Emma Stone – Bugonia

Pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, lista include:

Odessa A'zion – Marty Supreme;

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valoare sentimentală;

Wunmi Mosaku – Păcătoșii;

Carey Mulligan – Balada Insulei Wallis;

Teyana Taylor – O bătălie după alta;

Emily Watson – Hamnet.

La categoria Cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizați:

Benicio Del Toro – One Battle After Another;

Jacob Elordi – Frankenstein;

Paul Mescal – Hamnet;

Peter Mullan – Jur;

Sean Penn – O bătălie după alta;

Stellan Skarsgård – Valoare sentimentală

CEO-ul BAFTA, Jane Millichip, a transmis un mesaj cu ocazia anunțului nominalizărilor:

„Felicitări echipelor din spatele celor 46 de filme remarcabile nominalizate astăzi. Acestea evidențiază cele mai bune forme de storytelling și capacitatea sa de a implica, distra și provoca dezbateri”, a declarat aceasta.

Millichip a mai precizat că selecția din acest an reflectă diversitatea de genuri și stiluri prezente în cinematografia contemporană.

Categoria Outstanding British Film reunește producții precum:

28 de ani mai târziu;

Bridget Jones: Nebună după băiat;

Hamnet;

Jur;

Dl. Burton

De asemenea, la categoria Regie au fost nominalizați, printre alții, Yorgos Lanthimos, Chloé Zhao și Paul Thomas Anderson.

Lista completă a câștigătorilor va fi anunțată în cadrul ceremoniei din 22 februarie, fiecare premiu urmând să fie acordat individual pe scenă.