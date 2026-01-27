Monden

Florin Piersic a împlinit 90 de ani. Momentul, marcat printr-o gală specială la Teatrul Național din București

Florin Piersic. Sursa foto: Facebook/Ministerul Culturii
Florin Piersic, una dintre cele mai cunoscute figuri ale teatrului și filmului românesc, împlinește marți, 27 ianuarie, vârsta de 90 de ani. Momentul aniversar a fost marcat printr-o gală specială organizată luni seară, pe scena Ion Caramitru a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, eveniment care a reunit numeroși invitați din lumea culturală și un public larg.

Un eveniment dedicat unei cariere de peste șase decenii

Gala aniversară „Florin Piersic 90” s-a desfășurat luni seară, pe 26 ianuarie, pe scena Ion Caramitru a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, un spațiu cu valoare simbolică pentru parcursul artistic al actorului.

Evenimentul a adus împreună colegi de breaslă, prieteni, personalități ale vieții culturale și numeroși admiratori, într-un spectacol conceput după modelul galelor internaționale.

Cu umorul care l-a definit de-a lungul carierei, dar și cu o ușoară notă de melancolie, Florin Piersic a adresat publicului său un mesaj emoționant în ajunul aniversării, transmis prin intermediul rețelelor sociale. „Să nu mă uitați prea repede! (…) Avem o întâlnire. O întâlnire, cum îmi place mie să spun, de dragoste”, a spus actorul.

Când revine iarna în București. Meteorologii anunță ninsori abundente
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 ianuarie 2026. Despre voință

Aniversarea, după o perioadă dificilă

Aniversarea a avut loc după o perioadă dificilă din viața actorului, marcată de probleme de sănătate.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne însă prezent pe scenă și aproape de public, fiind celebrat ca o figură emblematică a artei românești.

Cariera lui Florin Piersic

Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj, Florin Piersic are o carieră care se întinde pe mai bine de șase decenii, cu apariții constante în teatru, film și televiziune. De-a lungul timpului, a interpretat zeci de roluri devenite repere pentru publicul din România, de la personaje din producții cinematografice cunoscute până la roluri clasice de teatru.

Actorul a fost prezent pe scenele unor teatre importante și a colaborat cu numeroși regizori și actori. Activitatea sa a fost recunoscută prin multiple premii și distincții, printre care Ordinul „Steaua României” și Ordinul „Meritul Cultural”.

Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
