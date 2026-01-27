Florin Piersic a împlinit 90 de ani. Momentul, marcat printr-o gală specială la Teatrul Național din București

Florin Piersic, una dintre cele mai cunoscute figuri ale teatrului și filmului românesc, împlinește marți, 27 ianuarie, vârsta de 90 de ani. Momentul aniversar a fost marcat printr-o gală specială organizată luni seară, pe scena Ion Caramitru a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, eveniment care a reunit numeroși invitați din lumea culturală și un public larg.

Gala aniversară „Florin Piersic 90” s-a desfășurat luni seară, pe 26 ianuarie, pe scena Ion Caramitru a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, un spațiu cu valoare simbolică pentru parcursul artistic al actorului.

Evenimentul a adus împreună colegi de breaslă, prieteni, personalități ale vieții culturale și numeroși admiratori, într-un spectacol conceput după modelul galelor internaționale.

Cu umorul care l-a definit de-a lungul carierei, dar și cu o ușoară notă de melancolie, Florin Piersic a adresat publicului său un mesaj emoționant în ajunul aniversării, transmis prin intermediul rețelelor sociale. „Să nu mă uitați prea repede! (…) Avem o întâlnire. O întâlnire, cum îmi place mie să spun, de dragoste”, a spus actorul.

Aniversarea a avut loc după o perioadă dificilă din viața actorului, marcată de probleme de sănătate.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne însă prezent pe scenă și aproape de public, fiind celebrat ca o figură emblematică a artei românești.

Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj, Florin Piersic are o carieră care se întinde pe mai bine de șase decenii, cu apariții constante în teatru, film și televiziune. De-a lungul timpului, a interpretat zeci de roluri devenite repere pentru publicul din România, de la personaje din producții cinematografice cunoscute până la roluri clasice de teatru.

Actorul a fost prezent pe scenele unor teatre importante și a colaborat cu numeroși regizori și actori. Activitatea sa a fost recunoscută prin multiple premii și distincții, printre care Ordinul „Steaua României” și Ordinul „Meritul Cultural”.