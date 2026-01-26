Moarte suspectă în București. O doctoriță de 39 de ani, găsită fără suflare de autorități

O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog, a fost descoperită decedată în locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei, după ce un bărbat a alertat Poliția. Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri, care fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor oferite de Poliția Capitalei, la data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16.20, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, care a anunțat că a găsit o femeie fără semne vitale într-un imobil din Sectorul 1.

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

La adresă au intervenit și cadrele medicale, care au încercat să o resusciteze pe femeie, însă, în ciuda eforturilor, a fost declarat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Cercetările sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri, în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Potrivit primelor informații, femeia ar fi fost găsită cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar în apropierea corpului se afla un bilet de adio. De asemenea, surse apropiate anchetei susțin că în locuință au fost identificate mai multe medicamente, existând suspiciunea că aceasta ar fi ingerat o cantitate mare de pastile.

Victima ar fi Viviana Niță, medic radiolog în vârstă de 39 de ani, care lucra într-o clinică privată din Capitală. În mediul profesional, aceasta era cunoscută ca o persoană serioasă și dedicată meseriei, iar moartea sa a provocat un șoc în rândul colegilor și al pacienților.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia se confrunta de mai mult timp cu probleme emoționale, informații care nu au fost confirmate oficial de autorități. Poliția continuă investigațiile, urmând ca toate detaliile să fie clarificate după finalizarea expertizelor medico-legale.