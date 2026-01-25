O investigație recentă relevă că Rusia a pus la punct o rețea complexă la nivel global pentru a achiziționa piese de motor fabricate în Finlanda, destinate unei flotei navale cunoscute sub numele de „flota din umbră”. Operațiunile au continuat în ciuda sancțiunilor internaționale care restricționează vânzările de echipamente strategice către Moscova, informează theins.ru.

O investigație realizată de postul public de radio finlandez Yle arată că, în ciuda sancțiunilor internaționale, Rusia a pus la punct o rețea globală care îi permite să achiziționeze piese de schimb pentru motoarele produse de compania finlandeză Wärtsilä.

Conform raportului Yle MOT, unitatea de investigații a postului, componente Wärtsilä în valoare de aproximativ 6 milioane de euro (echivalentul a 6,5 milioane de dolari) au fost expediate către Rusia în perioada 2023–2025.

Ancheta subliniază că aceste piese sunt folosite pe navele „flotei din umbră”, implicate în transportul de petrol rusesc, ridicând întrebări legate de modul în care tehnologia civilă ajunge să sprijine operațiuni militare sau comerciale controversate.

Experții militari atrag atenția că acest tip de rețea nu doar că subminează efectul sancțiunilor, dar ridică semne de întrebare privind controlul asupra exporturilor de tehnologie sensibile.

„Este un exemplu clar de cum echipamente aparent civile sau neesențiale pot fi integrate în programe militare sofisticate, fără ca publicul să fie conștient”, notează un analist de securitate european.

Potrivit investigației, Arnika a expediat în Rusia piese de schimb Wärtsilä în valoare de peste 1 milion de euro. Singurul său client este compania rusă Elite Shipping, care cooperează cu Prime Shipping, unul dintre cei mai mari transportatori de petrol și produse petroliere din Rusia.

Ancheta mai arată că rețeaua creată de Rusia este extinsă: zeci de companii intermediare din întreaga lume au fost implicate, iar aproape 60 de firme rusești au achiziționat componente Wärtsilä de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei. În total, peste 100 de vânzători au participat la aceste tranzacții, majoritatea fiind în China, Emiratele Arabe Unite și Turcia.

Comentând asupra anchetei, Nora Steiner-Forsberg, directoarea pentru afaceri corporative și juridice a Wärtsilä, a declarat:

„Din păcate, există actori pe piață care eludează sancțiunile. Aceasta este o problemă comună tuturor companiilor care operează la nivel internațional.”

Wärtsilä și-a încheiat oficial activitatea pe piața rusă la scurt timp după începutul invaziei Ucrainei în 2022, dar ancheta arată că piesele sale continuă să ajungă în Rusia printr-un sistem sofisticat de intermediari și companii offshore, alimentând operațiuni strategice precum transportul de petrol rusesc cu ajutorul „flotei din umbră”.

Ancheta mai indică faptul că Finlanda, cunoscută pentru industria sa de componente navale de înaltă precizie, a fost doar un punct de plecare. Piesele au circulat printr-o rețea de companii și firme de transport din mai multe continente, ceea ce face dificilă urmărirea lor și confirmarea destinației finale.

Mai trebuie menționat faptul că contractele companiei conțin o clauză care interzice clienților să exporte produse în Rusia. Steiner-Forsberg a refuzat să comenteze dacă Wärtsilä a luat măsuri împotriva vreunui client pentru încălcarea acestor termeni.

„În opinia noastră, sancțiunile joacă un rol important”, a subliniat Steiner-Forsberg. Yle a solicitat comentarii din partea ministrului de Externe finlandez, Elina Valtonen, dar aceasta a anulat interviul programat pentru luni.