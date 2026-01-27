Femeie care i-a marcat viața lui Florin Piersic. N-a uitat-o niciodată

Florin Piersic, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români, a împlinește vârsta de 90 de ani astăzi, 27 ianuarie. Cu o carieră impresionantă în teatru și film, actorul rămâne o figură emblematică a culturii române, admirat pentru talent, carismă și longevitate artistică, potrivit IMDB.

Florin Piersic s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca. A pășit pentru prima dată în lumea cinematografiei în anul 1957, când a jucat în filmul „Ciulinii Bărăganului”, debut care i-a deschis drumul spre o carieră de succes pe marele ecran.

Actorul a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, actuala UNATC. Debutul său în teatru a avut loc pe scena Teatrului Național din Capitală, unde a interpretat roluri importante, precum Richard din „Discipolul…” și Alexei din „Tragedia optimistă”, prestații care i-au adus rapid aprecierea criticilor și a publicului.

În film, Florin Piersic a avut o activitate extrem de bogată. Primul său rol important a fost cel al lui Tănase, în „Ciulinii Bărăganului”. Au urmat numeroase producții de succes, printre care „Neamul Șoimăreștilor”, „De-aș fi… Harap Alb”, „Răscoala”, „Mihai Viteazul”, „Haiducii lui Șaptecai”, „Zestrea domniței Ralu”, „Frații Jderi”, „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureștilor”, „Masca de argint” și „Colierul de turcoaze”.

Prin aceste roluri, actorul a creat personaje memorabile, care au rămas în conștiința publicului iubitor de film.

De-a lungul carierei sale, actorul a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. În 2019, a primit Premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 1967, a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural, clasa a V-a, pentru contribuția sa la arta dramatică.

Ulterior, la 30 mai 2002, a fost distins cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, pentru cariera sa de excepție și pentru rolurile care au marcat istoria filmului și teatrului românesc.

În decembrie 2006, Florin Piersic a lansat la Cluj-Napoca DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, care cuprinde înregistrări și un amplu interviu. Trei ani mai târziu, actorul a realizat discul de autor „Florin Piersic – Hoinărind printre amintiri în lumea muzicii lui Dan Iagnov”, un proiect personal dedicat poveștilor și amintirilor sale.

Florin Piersic este primul român care a primit o stea pe aleea Piața Timpului din București, în ianuarie 2011. De asemenea, este cetățean de onoare al orașelor Oradea și Iași, semn al aprecierii de care se bucură în întreaga țară.

În anul 2024, actorul a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. La finalul lunii aprilie, după ce i s-a făcut rău la încheierea unui spectacol, a fost operat la un genunchi, la Cluj-Napoca. Intervenția a avut loc la Spitalul Militar, iar ulterior a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

Tratamentul a continuat la Institutul „Matei Balș” din București, iar mai târziu a fost internat la Spitalul „Foișor”, unde medicii au decis îndepărtarea protezei de genunchi, considerată sursa infecției grave. După aceste intervenții, actorul a fost internat într-o clinică de recuperare.

Pe lângă succesul profesional, Florin Piersic a avut o viață sentimentală intens comentată. A fost căsătorit de trei ori și are doi copii. Actorul a avut numeroase admiratoare și a trăit povești de dragoste pasionale, dar adesea complicate.

Florin Piersic a fost căsătorit cu Tatiana Iekel, Anna Szeles și cu actuala sa soție, Anna Torok. Relația cu Anna Szeles a început încă din perioada în care actorul era căsătorit cu Tatiana Iekel. Cei doi s-au apropiat în timpul filmărilor pentru pelicula „Elixirul tinereții”, din 1963, iar căsătoria a avut loc opt ani mai târziu.

Marele actor are doi copii: Florin Piersic Jr. (din prima căsătorie cu Tatiana Iekel) și Daniel Piersic (din a doua căsătorie cu Anna Széles).

După zece ani de căsnicie, Florin Piersic și Anna Szeles au divorțat, însă legătura lor a mai continuat încă cinci ani. În această perioadă, cei doi au locuit separat: actrița la Cluj-Napoca, unde juca la Teatrul Maghiar de Stat, iar actorul la București, la Teatrul Național.

După moartea părinților săi, Anna Szeles a plecat în Ungaria, în anul 1989, împreună cu fiul lor. Acolo și-a continuat cariera artistică, jucând în filme de cinema și producții de televiziune.

Ambii au recunoscut, de-a lungul timpului, că s-au iubit profund, iar Anna Szeles a fost considerată marea dragoste a lui Florin Piersic. Actrița a povestit într-un interviu că relația lor a fost una intensă, dar dificilă, marcată de distanță și sacrificii, afirmând că, de multe ori, au trăit „ca amanții”, fiecare fiind legat de orașul și cariera sa.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne o legendă vie a scenei românești, un actor care a scris istorie în teatru și film și care continuă să fie respectat și iubit de public.