Un nou film în cinematografele din România. O celebră actriță, în rolul principal

Thrillerul psihologic „Viață privată” („Vie privée”), cu Jodie Foster în rolul principal, intră în cinematografele din România începând cu 9 ianuarie, propunând publicului o poveste tensionată, construită pe ambiguitate, introspecție și observație fină a relațiilor umane.

Filmul a fost prezentat în selecția oficială a Festivalului de la Cannes și este regizat de Rebecca Zlotowski, una dintre vocile importante ale cinemaului francez contemporan.

Acțiunea o are în centru pe Lilian Steiner, o psihiatru apreciată din Paris, interpretată de Jodie Foster, a cărei rutină profesională este zdruncinată de moartea unei paciente.

Deși autoritățile stabilesc rapid că este vorba despre o sinucidere, Lilian nu reușește să accepte această explicație și începe să caute singură indicii care ar putea schimba cursul anchetei. Demersul său, inițial discret, capătă treptat o dimensiune personală, transformându-se într-o confruntare cu propriile limite, temeri și responsabilități.

Filmul nu urmărește o investigație clasică, ci construiește tensiunea din detalii, tăceri și relații aparent secundare. Pe măsură ce Lilian se apropie de adevăr, granița dintre rolul de medic și implicarea emoțională devine tot mai fragilă. „Viață privată” pune sub semnul întrebării ideea de neutralitate profesională și explorează ce se întâmplă atunci când empatia depășește cadrul strict al meseriei.

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei franceze, printre care Daniel Auteuil, Virginie Efira și Mathieu Amalric, fiecare contribuind la un univers cinematografic dens, în care dialogul și nuanțele psihologice joacă un rol esențial. Filmul alternează suspansul cu momente de umor subtil, evitând explicațiile facile și refuzând să ofere răspunsuri definitive.

Pentru Jodie Foster, dublu laureată cu Oscar, producția reprezintă o revenire notabilă în cinematografia franceză, într-un rol interpretat integral în limba franceză, la peste douăzeci de ani de la „O logodnă foarte lungă”.

Actrița a declarat că a fost atrasă de tonul reținut al scenariului și de atenția acordată vieții interioare a personajului, precum și de colaborarea cu Rebecca Zlotowski, cunoscută pentru rigoarea și sensibilitatea sa artistică.

Regizoarea continuă, și în acest film, explorarea personajelor feminine complexe și a tensiunilor dintre viața intimă și cea publică, mizând pe ambiguitate și pe forța sugestiei. „Viață privată” este distribuit în România de Independența Film și va putea fi urmărit în cinematografe din 9 ianuarie.