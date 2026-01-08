Se închid școlile din cauza vremii extreme. Lista unităților vizate de măsurile urgente
- Mădălina Sfrijan
- 8 ianuarie 2026, 11:25
Din cauza ninsorilor și a avariilor în alimentarea cu energie electrică sau încălzire, cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.
Mai multe școli din țară, închise din cauza condițiilor meteo
Ministerul Educaţiei a anunțat că măsura a fost luată din cauza ninsorilor, a drumurilor impracticabile și a întreruperilor în furnizarea energiei electrice și a încălzirii.
Bihor
Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea – cursuri parțial online
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola – cursuri parțial online
Alba
Zlatna – cursuri suspendate
Bacău
Şcoala Cornii de Sus – Tătărăşti – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate
Bistriţa-Năsăud
Şcoala Gimnazială Grigore Herinean Galaţii Bistriţei – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Petri – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială X (neprecizată) – cursuri suspendate
Iaşi
Şcoala Dobrovăţ – cursuri suspendate
Satu Mare
Comuna Pir – cursuri suspendate
Comuna Beltiug, satele Ghirisa şi Sandra – cursuri online
Gorj
Şcoala Gimnazială Godineşti – cursuri suspendate
Sibiu Şcoala Gimnazială Amnaş – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Bârghiş – cursuri suspendate
Argeş
Şcoala Mălureni – structura Tufanu – cursuri suspendate Şcoala Gimnazială Stoeneşti – pentru elevii din satul Piatra, cursuri suspendate
Cluj
Şcoala Gimnazială Ploscoş – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Aluniş – cursuri suspendate
Şcoala Primară Aiton – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Râşca – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Aşchileu – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Măguri-Răcătău, Structură Muntele Rece – cursuri suspendate
Şcoala Gimnazială Căianu, Grădiniţa cu Program Normal Vaida-Cămăraş – cursuri suspendate
Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej – cursuri online
Alte unități vizate
La acestea se adaugă nouă unități din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi și Prahova, care și-au suspendat cursurile cu prezență fizică încă de miercuri, din cauza drumurilor impracticabile sau a întreruperilor în furnizarea electricității și a încălzirii.
Numărul consumatorilor din județul Alba rămași fără energie electrică a crescut joi dimineață, depășind 4.800 în nouă unități administrativ-teritoriale. Autoritățile au amplasat 24 de generatoare pentru a asigura alimentarea localităților afectate. Potrivit Prefecturii Alba, 4.839 de utilizatori erau nealimentați cu electricitate, iar în teren acționau zece echipe DEER – Sucursala Alba pentru remedierea situației.
