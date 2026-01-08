Se închid școlile din cauza vremii extreme. Lista unităților vizate de măsurile urgente

Din cauza ninsorilor și a avariilor în alimentarea cu energie electrică sau încălzire, cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.

Ministerul Educaţiei a anunțat că măsura a fost luată din cauza ninsorilor, a drumurilor impracticabile și a întreruperilor în furnizarea energiei electrice și a încălzirii.

Bihor

Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea – cursuri parțial online

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola – cursuri parțial online

Alba

Zlatna – cursuri suspendate

Bacău

Şcoala Cornii de Sus – Tătărăşti – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate

Bistriţa-Năsăud

Şcoala Gimnazială Grigore Herinean Galaţii Bistriţei – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Petri – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială X (neprecizată) – cursuri suspendate

Şcoala Dobrovăţ – cursuri suspendate

Satu Mare

Comuna Pir – cursuri suspendate

Comuna Beltiug, satele Ghirisa şi Sandra – cursuri online

Gorj

Şcoala Gimnazială Godineşti – cursuri suspendate

Sibiu Şcoala Gimnazială Amnaş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Bârghiş – cursuri suspendate

Argeş

Şcoala Mălureni – structura Tufanu – cursuri suspendate Şcoala Gimnazială Stoeneşti – pentru elevii din satul Piatra, cursuri suspendate

Cluj

Şcoala Gimnazială Ploscoş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Aluniş – cursuri suspendate

Şcoala Primară Aiton – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Râşca – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Aşchileu – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Măguri-Răcătău, Structură Muntele Rece – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Căianu, Grădiniţa cu Program Normal Vaida-Cămăraş – cursuri suspendate

Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej – cursuri online

La acestea se adaugă nouă unități din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi și Prahova, care și-au suspendat cursurile cu prezență fizică încă de miercuri, din cauza drumurilor impracticabile sau a întreruperilor în furnizarea electricității și a încălzirii.

Numărul consumatorilor din județul Alba rămași fără energie electrică a crescut joi dimineață, depășind 4.800 în nouă unități administrativ-teritoriale. Autoritățile au amplasat 24 de generatoare pentru a asigura alimentarea localităților afectate. Potrivit Prefecturii Alba, 4.839 de utilizatori erau nealimentați cu electricitate, iar în teren acționau zece echipe DEER – Sucursala Alba pentru remedierea situației.