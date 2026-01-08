Social Breaking news

Se închid școlile din cauza vremii extreme. Lista unităților vizate de măsurile urgente

Se închid școlile din cauza vremii extreme. Lista unităților vizate de măsurile urgente
Din cauza ninsorilor și a avariilor în alimentarea cu energie electrică sau încălzire, cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.

Mai multe școli din țară, închise din cauza condițiilor meteo

Ministerul Educaţiei a anunțat că măsura a fost luată din cauza ninsorilor, a drumurilor impracticabile și a întreruperilor în furnizarea energiei electrice și a încălzirii.

Bihor

Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea – cursuri parțial online

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola – cursuri parțial online

Alba

Zlatna – cursuri suspendate

Bacău

Şcoala Cornii de Sus – Tătărăşti – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate

Bistriţa-Năsăud

Şcoala Gimnazială Grigore Herinean Galaţii Bistriţei – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Petri – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială X (neprecizată) – cursuri suspendate

Iaşi

Şcoala Dobrovăţ – cursuri suspendate

Satu Mare

Comuna Pir – cursuri suspendate

Comuna Beltiug, satele Ghirisa şi Sandra – cursuri online

Gorj

Şcoala Gimnazială Godineşti – cursuri suspendate

Sibiu Şcoala Gimnazială Amnaş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Bârghiş – cursuri suspendate

Argeş

Şcoala Mălureni – structura Tufanu – cursuri suspendate Şcoala Gimnazială Stoeneşti – pentru elevii din satul Piatra, cursuri suspendate

Cluj

Şcoala Gimnazială Ploscoş – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Aluniş – cursuri suspendate

Şcoala Primară Aiton – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Râşca – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Aşchileu – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Măguri-Răcătău, Structură Muntele Rece – cursuri suspendate

Şcoala Gimnazială Căianu, Grădiniţa cu Program Normal Vaida-Cămăraş – cursuri suspendate

Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej – cursuri online

Alte unități vizate

La acestea se adaugă nouă unități din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi și Prahova, care și-au suspendat cursurile cu prezență fizică încă de miercuri, din cauza drumurilor impracticabile sau a întreruperilor în furnizarea electricității și a încălzirii.

Numărul consumatorilor din județul Alba rămași fără energie electrică a crescut joi dimineață, depășind 4.800 în nouă unități administrativ-teritoriale. Autoritățile au amplasat 24 de generatoare pentru a asigura alimentarea localităților afectate. Potrivit Prefecturii Alba, 4.839 de utilizatori erau nealimentați cu electricitate, iar în teren acționau zece echipe DEER – Sucursala Alba pentru remedierea situației.

