Ucigașul lui Emi Pian, la un pas de libertate după ce a ajuns la o înțelegere cu conducerea închisorii

Bărbatul care l-a ucis pe interlopul Emi Pian acum cinci ani ar fi ajuns la o înțelegere cu conducerea închisorii unde este încarcerat. Condamnatul ar fi solicitat să fie mutat la regim deschis, pasul final înainte de eliberarea condiționată, potrivit Gândul.

În urmă cu cinci ani, în dimineața zilei de 4 august 2020, Emi Pian, cunoscut pe numele real Florin Mototolea, a fost adus de urgență de către fiul său la Spitalul Universitar din București. Liderul interlop fusese înjunghiat în picior, în curtea unei case din Giulești, într-o întâlnire ilegală între jucătorii de barbut.

În noaptea incidentului, la masă se afla și Emmanuel Richard Gheorghe, membru al clanului Rinu, care l-a ironizat pe Emi Pian și l-a jignit în fața celorlalți jucători. În urma unei altercații, Emmanuel Richard Gheorghe l-a înjunghiat pe liderul interlop în picior, iar acesta a murit la scurt timp din cauza hemoragiei.

Ucigașul, care execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin pentru a fi cât mai departe de influența clanului Pian, a cerut după cinci ani să fie transferat la regim deschis, etapa premergătoare eliberării condiționate. Magistrații unității penitenciare au respins solicitarea, iar deținutul a atacat decizia în instanță.

Surse din interiorul Administrației Naționale a Penitenciarelor au declarat că după ce a depus contestația, Gheorghe ar fi ajuns la un acord cu echipa managerială a închisorii, renunțând la demersul juridic, în condițiile în care transferul la regim deschis urmează să fie aprobat.

Măsura regimului deschis le permite deținuților să se deplaseze liber în interiorul penitenciarului și să participe la activități educative, culturale, sportive sau profesionale, uneori fără supraveghere directă. În penitenciar, Gheorghe lucrează și nu a generat probleme semnificative pe parcursul detenției.

Criminalul lui Emi Pian ar putea fi eliberat condiționat peste aproximativ un an și opt luni, după ce a petrecut șase ani și opt luni în detenție.