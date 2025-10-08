Un afacerist a scăpat de închisoare, după nouă ani de procese. Cumpărase acțiuni de la Nicușor Dan

Omul de afaceri care a preluat acțiunile deținute de Nicușor Dan într-o companie IT a fost achitat de Tribunalul București, după nouă ani de procese, într-un dosar al DNA cu un prejudiciu uriaș..

Dragoș Popescu, proprietarul RHS Company și fost lider pe piața de distribuție IT&C, a fost declarat nevinovat de Tribunalul București într-un caz de evaziune fiscală estimat la aproape 40 de milioane de euro. În 2010, firma sa a cumpărat de la Nicușor Dan acțiunile de la ProCa România SRL pentru 112.400 de euro.

Pe 3 octombrie 2025, instanța a decis încetarea procesului penal împotriva lui Dragoș Alexandru Popescu și a altor patru oameni de afaceri cunoscuți din domeniul IT. Deși judecătorii au stabilit că infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani au existat, răspunderea penală nu mai putea fi angajată din cauza prescripției.

Tribunalul a invocat decizia CCR nr. 486/2016, care prevede că acțiunea civilă trebuie soluționată chiar și atunci când procesul penal încetează ca urmare a prescripției. Astfel, instanța a reținut că prejudiciul adus statului este real și dovedit.

Valoarea totală a prejudiciului este de 173 de milioane de lei (TVA dedus ilegal), sumă ce va fi suportată de două firme: 118,4 milioane de lei plus accesorii fiscale pentru RHS Company și 55,3 milioane de lei plus accesorii fiscale pentru Scop Computers. Hotărârea nu este definitivă și a fost atacată cu apel.

Alături de Dragoș Popescu, au fost trimiși în judecată Virgiliu Răducanu (Romsoft – Depozitul de Calculatoare), Alexandru Vișan (Scop Computers), precum și oamenii de afaceri Dan Flutur și Marin Ștefan.

Procurorii susțin că, între 2008 și 2011, inculpații au creat un sistem fictiv de achiziții și livrări de bunuri și servicii, retrăgând bani din conturile firmelor prin justificări false. Astfel, au diminuat artificial profiturile și s-au sustras de la plata TVA-ului.

Cazul a căpătat accente de scenariu de spionaj, după ce doi dintre inculpați au declarat în instanță că erau ofițeri activi ai Serviciului de Informații Externe, unul dintre ei având grad de general. Un alt acuzat ar fi fost angajat SPP și ar fi lucrat la Palatul Cotroceni înainte de a intra în afaceri.

Inculpații au afirmat că și-au deschis companii de IT cât timp erau încă în serviciu activ, ulterior derulând contracte în zone de conflict precum Irak, Turcia și Siria. Conform motivării instanței, aceștia ar fi făcut parte dintr-un consorțiu care exporta servicii GPS destinate protecției convoaielor comerciale din Orientul Mijlociu.

Ei au susținut că partenerii lor erau „beneficiari secreți” ai unor contracte gestionate de serviciile secrete române, iar unul dintre generali ar fi coordonat relațiile cu firmele arabe. Unul dintre inculpați a declarat chiar că a fost trimis personal în Irak pentru implementarea proiectului. Totuși, din „motive de securitate națională”, nu au putut fi prezentate documente sau dovezi concrete.

Acuzații au mai spus că au ajuns în vizorul DNA după ce au devenit victime ale unor competitori influenți din mediul politic și al serviciilor, care ar fi dorit să-i elimine de pe piață.

Instanța nu a dat crezare versiunii prezentate de inculpați și a refuzat să solicite informații oficiale de la SPP, SIE sau SRI privind o eventuală apartenență la structurile respective.

Cererea de declasificare a unor date transmise către DNA a fost de asemenea respinsă. În concluzie, magistrații au considerat că Irakul a fost doar o „legendă comercială”, folosită ca acoperire într-un context geopolitic dificil și greu de verificat.

RHS Company, înființată în 1999, a fost una dintre cele mai importante firme de distribuție IT din România, cu divizii precum TNT Games – distribuitor pentru branduri mari de jocuri video. Compania, aflată acum în insolvență, era controlată de Dragoș Popescu.

În 2008, RHS Company a cumpărat ProCa România de la grupul RTC, deținut de Octavian Radu. Nicușor Dan devenise acționar la ProCa în 2006, deținând 4,49% din capital, după o investiție de 8.500 de lei. Când a cesionat părțile sociale către RHS Company, a încasat 112.400 de euro.