România primește 500 de milioane de euro. Bolojan dă semnalul investițiilor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 8 octombrie, semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro între România și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Acordul reprezintă prima tranșă dintr-un pachet financiar mai amplu, de un miliard de euro, destinat construcției Autostrăzii Sibiu–Pitești — unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din țară.

Împrumutul vine într-un moment tensionat pentru Executiv, la scurt timp după ce Curtea Constituțională a României a decis amânarea verdictului privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Deși decizia CCR a fost așteptată cu interes, Guvernul a ales să pună accent pe direcția investițiilor și finanțărilor externe, transmițând un semnal de stabilitate economică.

Contractul de 500 de milioane de euro a fost semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în prezența delegației BEI sosite la București. Proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești, finanțat din fonduri europene și din bugetul național, este evaluat la peste 5,5 miliarde de euro, iar valoarea totală, inclusiv TVA, depășește 6,7 miliarde.

„Semnarea acestui contract reprezintă o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României”, a declarat ministrul Nazare, subliniind caracterul strategic al autostrăzii.

Oficialul a precizat că investiția va avea un impact direct asupra economiei: drumuri mai sigure, conexiuni rapide între regiuni și stimularea investițiilor private. „Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide”, a punctat el.

Din partea instituției europene, Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI, a transmis că finanțarea pentru Autostrada Sibiu–Pitești face parte dintr-o viziune mai amplă privind dezvoltarea durabilă a României.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranță și oportunități. Contribuim la realizarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru persoane și mărfuri”, a declarat Tsakiris, adăugând că proiectul „va stimula competitivitatea și va conecta comunitățile, demonstrând că coeziunea europeană înseamnă prosperitate durabilă și incluziune socială.”

Banca Europeană de Investiții este unul dintre partenerii tradiționali ai României în domeniul infrastructurii, acordând în ultimii ani sprijin pentru proiecte de transport, sănătate și energie.

Premierul Ilie Bolojan a folosit prilejul întâlnirii pentru a discuta extinderea colaborării dintre Guvernul României și BEI, nu doar în infrastructură, ci și în domeniul energetic.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de Executiv, premierul a subliniat că România își propune „să devină un hub regional în domeniul energiei”, iar pentru aceasta sunt necesare investiții în rețele inteligente, tehnologii de stocare și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție.

Bolojan a reamintit și de importanța proiectelor locale care necesită cofinanțare europeană, în special în contextul planurilor de dezvoltare regională și urbană: „Un domeniu prioritar al cooperării îl reprezintă energia, unde România își propune să devină un hub regional. În acest sens, sunt necesare investiții în rețele inteligente și tehnologii moderne.”

De asemenea, premierul a propus extinderea sprijinului BEI către autoritățile locale, care se confruntă adesea cu lipsa fondurilor pentru finalizarea investițiilor începute.

În ciuda contextului politic marcat de amânarea deciziei CCR privind pensiile speciale, Guvernul insistă că strategia de investiții rămâne prioritară. Semnarea contractului cu BEI este văzută ca un pas concret în direcția menținerii echilibrului economic și al continuității proiectelor mari.

Prin parteneriatul cu instituția europeană, România beneficiază de condiții de finanțare avantajoase, dar și de expertiza BEI în monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură.