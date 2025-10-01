Nazare: Riscul suspendării fondurilor europene a scăzut

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că riscul suspendării fondurilor europene a scăzut semnificativ, ca urmare a măsurilor deja luate. „Pe măsură ce România ia măsuri, Comisia Europeană este informată, aceste lucruri sunt recunoscute drept progrese”, a spus acesta, după ședința de guvern.

Ministrul a declarat că, în ultimele luni, Palatul Victoria a transmis aproape exclusiv vești negative pentru români, inclusiv riscul suspendării fondurilor europene. El a subliniat însă că situația s-a schimbat după adoptarea măsurilor de austeritate.

Nazare a explicat că bugetul pentru 2025 a fost construit pe o țintă de deficit de 6%. Ulterior, Consiliul European a stabilit un prag de 7,7%, iar după rectificarea bugetară nivelul deficitului a ajuns la 8,4%.

Ministrul a afirmat că, după adoptarea Pachetului 1 și a măsurilor din Pachetul 2, riscul suspendării fondurilor europene nu mai este considerat probabil. El a adăugat că discuțiile cu Comisia Europeană vor continua și că progresele României sunt recunoscute.

„Pe măsură ce România ia măsuri, Comisia Europeană este informată, aceste lucruri sunt recunoscute drept progrese, drept măsuri luate și nu cred că în următorul Consiliu această clauză va fi activată. Această clauză nu cred că mai poate fi activată, dar ea rămâne în discuție”, a spus Nazare.

Alexandru Nazare a declarat că măsurile pentru administrația locală și centrală sunt esențiale, iar aprobarea lor reprezintă o prioritate. El a arătat că acestea fac parte din Pachetul 2 de reforme și includ simplificări și măsuri de debirocratizare, fără un impact fiscal semnificativ.

Potrivit ministrului, discuțiile continuă în coaliție. „Dacă reuşim să creăm acel spaţiu fiscal prin economii, da, dar aceste lucruri trebuie discutate înainte de a fi anunţate şi vor fi discutate în şedinţele următoare din coaliţie”, a mai spus acesta.