Măsurile neprivative de libertate pentru minori, extinse în lege

În acest moment măsurile neprivative de libertate se dovedesc a fi insuficiente pentru reîncadrarea minorilor cu vârste între 14 și 18 ani în societate. Drept urmare, legiuitorii au decis extinderea lor.

Inițiatorii proiectului spun că s-a ajuns la această situație și din cauza faptului că nici consilierii de probațiune nu au suficient timp pentru a se ocupa de minori. Mai exact, aceștia nu pot să supravegheze îndeaproape parcursul educational sau terapeutic. Tocmai pentru a vedea daca reintegrarea în comunitate este una durabilă.

Drept urmare, această modificare ar avea ca finalitate creșterea eficacității măsurilor educative. În acest fel și consilierii de probațiune ar avea mai mult timp pentru planificare, intervenție, monitorizare și evaluare.

Astfel modificările vizează sporirea limitelor minime și maxime pentru toate măsurile neprivative de libertate. Drept urmare, stagiul de formare civică ar putea să aibă o durată de 6 luni și nu de 4, așa cum este acum. Măsura supravegherii se va putea dispune pe o perioadă cuprinsă între patru luni și un an, nu între două și șase luni, ca acum.

Consemnarea în week-end care acum este între 4 săptămâni și 12 săptămâni ar putea dura între opt și 24 de săptămâni. Asistarea zilnică se va putea dispune pe o perioadă cuprinsă între șase luni și un an, în comparație cu trei și șase luni.

Parlamentarii care au venit cu această propunere susțin că pentru a avea efect aceste programe trebuie să fie susținute și de timp. Practic cele care sunt prea scurte nu îi pot ajuta pe tineri în mod real pentru a se îndrepta.

În ceea ce privește programele care i-ar putea ajuta să își găsească o meserie trebuie aplicate corect. Chiar și cu aceste modificări, România are unul dintre cele mai permisive sisteme de drept penal pentru minori. Practic duratele stabilite sunt considerabil mai reduse față de alte sisteme.