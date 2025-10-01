Politica

Sorin Grindeanu: Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi bani înainte de Crăciun

Sorin Grindeanu: Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi bani înainte de CrăciunSursa foto. Facebook
Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, că aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 lei vor primi înainte de Crăciun a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei, ca parte a măsurilor sociale dedicate persoanelor vârstnice.

Sorin Grindeanu despre sprijinul financiar pentru pensionari

Sorin Grindeanu a menționat în postarea sa că PSD a insistat să obțină menținerea sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. Prima tranșă, de 400 de lei, a fost acordată în aprilie, iar a doua va fi plătită înainte de Crăciun.

„Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit. ”, a scris Grindeanu pe Facebook de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Grindeanu a precizat că, fără intervenția PSD, fondurile ar fi fost tăiate la rectificarea bugetară.

Pensionarii eligibili primesc a doua tranșă de ajutor de iarnă

A doua tranșă de 400 de lei va ajunge la aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu pensii mai mici de 2.574 lei. Ajutorul va fi acordat înainte de Crăciun. Această măsură a fost aprobată în urma negocierilor dintre PSD și partenerii de coaliție.

Sorin Grindeanu alături de pensionari

Sursă foto: Facebook

Grindeanu a precizat că , tot datorită insistenței PSD, Guvernul a acceptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, un sprijin destinat în special pensionarilor cu venituri mici.

Ministrul Muncii a explicat cum vor fi acordați banii pentru pensionari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat într-o postare pe Facebook că pensionarii care au ieșit la pensie după 1 aprilie vor primi în decembrie doar jumătate din cuantum, iar măsura va costa statul aproximativ 2 miliarde de lei.  Persoanele cu reședința obișnuită în străinătate nu vor beneficia de acest sprijin, conform proiectului de OUG.

Pentru pensionarii care primesc pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut la articolul 1 se va acorda fiecărui beneficiar de pensie în mod individual.

