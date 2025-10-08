Monden

Colegul de celulă al lui Ciprian Pian: Omul ăsta a fost efectiv omorât

Ciprian Pian. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Colegul de celulă al lui Ciprian Pian a scos la iveală detalii tulburătoare despre ultimele momente ale liderului clanului Duduianu, care a murit în iunie 2025, la vârsta de 36 de ani, în Penitenciarul Jilava. Acesta a spus că autoritățile și personalul medical din închisoare nu ar fi intervenit la timp și că l-ar fi lăsat să moară.

Noi detalii despre moartea lui Ciprian Pian

„Când te doare în piept, când simți că nu mai poți, că mori… directoarea nu a vrut să îl lase să plece din penitenciar. Noi acolo nu aveam medic non-stop, pleca pe la 4 ziua. Plecau niște asistente, care stăteau să se uite la televizor. I-a tot zis că îl doare în piept și noi în cameră întrebam ce face Ciprian, de ce nu mai vine”, a povestit colegul său.

Priveghi Ciprian Pian

Priveghi Ciprian Pian. Sursa foto TikTok

El a spus că starea de sănătate a liderului clanului Duduianu s-a agravat din cauza unei pastile din penitenciar.

„La un moment dat, vine o asistentă și cere un tricou de-al lui Ciprian. Noi deja ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Tricoul de pe el a fost rupt, că i-au pus electro. Omul deja, pentru că i s-a dat o pastilă din pușcărie care i-a provocat reacții adverse, nu a mai putut să respire”, a spus colegul de celulă pe TikTok.

Ciprian Pian

Ciprian Pian. Sursa foto TikTok

„A fost efectiv omorât”

Colegului de celulă a mai afirmat că, în ciuda avertismentelor și durerilor evidente ale lui Ciprian, nu s-au luat măsuri adecvate pentru salvarea vieții sale.

„Omul ăsta a fost efectiv omorât, ucis, și repet, nu vorbim de un om oarecare, ci de un bărbat calificat, Ciprian Pian, un om ca lumea, care pentru mine a fost mai mult decât un frate. Noi nu aveam unde să îl ducem, eram neputincioși. Tot ce putea face cineva era să urmărească cum suferă și să se uite la televizor.”

De ce era Ciprian Pian în închisoare

Liderul clanului Duduianu ispășea o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor, după ce a încercat să-și răzbune fratele decedat, Emi Pian, care murise în 2020 în urma unui conflict domestic.

Înainte de deces, Ciprian a acuzat dureri puternice în piept, dar i s-a spus că ar fi doar o răceală. Ulterior, situația s-a agravat, iar echipajul medical l-a dus la spital, unde medicii au încercat resuscitarea fără succes.

Înmormântarea lui Ciprian Pian a fost una grandioasă, la care au participat sute de persoane, iar comunitatea interlopă și familia au rămas profund afectate de pierderea liderului.

