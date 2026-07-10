Scandal în cazul Jeffrey Epstein. Victimele spun că fosta asistentă a ascuns adevărul

Mai multe femei care afirmă că au fost victime ale abuzurilor comise de Jeffrey Epstein susțin că Lesley Groff, fosta asistentă a acestuia, a făcut declarații false în timpul audierii din 9 iunie desfășurate în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților. Potrivit interviurilor acordate CNN, afirmațiile lor contrazic o parte dintre declarațiile făcute de Groff în fața congresmenilor.

Lesley Groff, care a lucrat timp de 18 ani pentru Jeffrey Epstein, le-a declarat luna trecută membrilor Congresului SUA că nu a întâlnit niciodată fetele și tinerele care îi făceau masaje lui Epstein și că nu cunoștea detalii despre acestea, inclusiv vârsta lor.

Mai multe victime ale lui Epstein, printre care patru femei care și-au făcut publică identitatea și alte două care au dorit să rămână anonime, au declarat însă pentru CNN că au interacționat direct cu Groff. Acestea susțin că au discutat cu ea despre vârsta lor și că au primit bani chiar de la fosta asistentă a lui Epstein, afirmații care contrazic mărturia depusă în Congres.

Audierea lui Groff a avut loc pe 9 iunie în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, care analizează în acest an rolul unor persoane din anturajul infractorului sexual condamnat. În timpul declarației, Groff a afirmat că nu a știut despre abuzurile comise de Epstein și că a fost, la rândul ei, manipulată de acesta.

Deși figura printre persoanele care ar fi putut beneficia de acordul de neurmărire penală încheiat în Florida în 2008, Lesley Groff nu a fost pusă niciodată sub acuzare.

Avocatul lui Lesley Groff nu a răspuns solicitării CNN de a comenta informațiile prezentate de victime. O purtătoare de cuvânt a Comisiei pentru Supraveghere a declarat pentru CNN că instituția „analizează în prezent transcrierea declaraţiilor doamnei Groff în raport cu dovezile disponibile” și că este dispusă să primească informații suplimentare din partea persoanelor care dețin astfel de dovezi.

„Lesley Groff ştia ce se întâmpla în cercul apropiat al lui Epstein, motiv pentru care preşedintele comisiei, James Comer, ar fi trebuit să o oblige să depună mărturie sub jurământ”, a declarat Sara Guerrero, director de comunicare al principalului democrat din comisie, congresmanul Robert Garcia.

După publicarea investigației CNN, congresmanul democrat Suhas Subramanyam a afirmat că declarațiile fostei asistente „sunt contrazise direct de relatările mai multor supravieţuitoare”.

„Dacă ne-a minţit, iar totul indică faptul că este posibil să fi făcut acest lucru, ar trebui să spună adevărul sau să suporte consecinţe penale”, a spus acesta.

Mai multe victime au declarat că sunt nemulțumite de modul în care evoluează audierile din Congres și se tem că alte persoane implicate în cazul Epstein nu vor răspunde în fața justiției.

Până în prezent, Ghislaine Maxwell rămâne singura persoană condamnată în Statele Unite în legătură cu dosarul Epstein, iar Departamentul Justiției susține că nu există suficiente dovezi pentru formularea altor acuzații, chiar și după publicarea a milioane de documente.

„Avem atât de mulţi oameni care vin şi spun că nu ştiu, că nu-şi amintesc”, a declarat Marina Lacerda, una dintre victimele lui Epstein. „Nu putem avea măcar o persoană care să-şi asume responsabilitatea şi să spună tot adevărul?”, a adăugat ea.

În timpul audierii, Groff le-a spus congresmenilor că Epstein a fost „un maestru al manipulării şi al înşelăciunii”, care şi-a ascuns abuzurile faţă de ea.Potrivit legislației federale din SUA, formularea intenționată de declarații false în fața Congresului reprezintă infracțiune.

Victimele intervievate de CNN contestă și afirmația potrivit căreia Lesley Groff nu ar fi întâlnit niciodată fetele pe care le programa pentru masaje. Marina Lacerda, care afirmă că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein înainte de a împlini 14 ani, spune că o întâlnea frecvent pe Groff.

„Minte. Numai pe mine şi pe prietenele mele ne-a întâlnit de cel puţin trei sau patru ori”, a spus ea.

Sharlene Rochard a declarat că a întâlnit-o pe Groff „de mai multe ori, în locuri diferite”, iar Lara Blume McGee și Lisa Phillips susțin, la rândul lor, că au avut contacte directe cu aceasta. Două dintre femeile care au dorit să rămână anonime afirmă că Groff le cunoștea vârsta și că una dintre ele a primit chiar ajutor pentru obținerea primului pașaport necesar călătoriilor organizate de Epstein. Victimele susțin și că Groff le înmâna bani în numerar sau cecuri în numele lui Epstein, deși aceasta a afirmat în fața congresmenilor că nu a plătit niciodată direct vreuna dintre fete.

Marina Lacerda spune că primea frecvent bani în plicuri albe, iar o altă femeie afirmă că ea și alte fete mergeau „la fiecare două zile” să ridice bani de la Groff. Lisa Phillips susține că ridica de la aceasta cecuri pentru plata taxelor școlare și afirmă că este „imposibil” ca Groff să spună că nu le-a oferit niciodată bani. Totodată, două dintre victime afirmă că au văzut-o în repetate rânduri pe Groff în locuința lui Jeffrey Epstein din New York, deși aceasta le-a declarat congresmenilor că între 2001 și aproximativ 2013 „nu a călcat niciodată” în acea reședință.