Cum crește puterea Berlinului în Europa. O analiză a modelului de “soft power” dezvoltat de Germania după 1945 arată că Berlinul a înlocuit pârghiile diplomatice clasice cu o rețea globală de fundații politice, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu.

În timp ce Germania își promovează modelul ca pe un instrument de cooperare, Școala de Război Economic de la Paris acuză aceste organizații de „sabotarea” intereselor strategice ale Franței. Un material extrem de interesant și pentru România.

Spre deosebire de marile puteri care își proiectează influența prin bugete militare, servicii de informații sau mari companii, Germania a dezvoltat după cel de-al Doilea Război Mondial un ecosistem unic de diplomație publică.

Berlinul este singurul stat din lume care finanțează masiv, din bani publici, un sistem permanent de organizații politice active pe tot globul, atașate principalelor sale partide parlamentare.

Cele șase mari fundații germane acoperă întreg spectrul politico-ideologic:

Konrad Adenauer (creștini-democrați),

Friedrich Ebert (social-democrați),

Heinrich Böll (ecologiști),

Friedrich Naumann (liberali),

Hans Seidel (conservatori bavarezi)

Rosa Luxemburg (stânga socialistă).

Aceste organizații nu negociază tratate și nu votează legi. În schimb, ele finanțează burse, organizează conferințe și programe de leadership, clădind relații durabile cu viitorii lideri, jurnaliști, profesori, cercetători și tineri politicieni care vor conduce instituții și guverne peste 10 sau 20 de ani.

„Diplomatul încearcă să rezolve problema de astăzi. Fundația încearcă să construiască relația de mâine.” – Ștefan Popescu

Deși activitățile acestor fundații sunt complet legale, Parisul privește această realitate printr-o lentilă diferită. Școala de Război Economic din Franța (École de Guerre Économique) a publicat rapoarte de analiză în care acuză direct rețelele germane că încearcă să slăbească Franța în sectorul energetic.

Potrivit acestor documente, Germania folosește această rețea de ONG-uri și influența lor la nivel european pentru a reduce avantajul competitiv al industriei nucleare franceze, promovând în schimb politici climatice și energetice aliniate intereselor Berlinului.

Această dispută scoate la iveală o diferență fundamentală între modul în care cele două state își proiectează forța în Europa.

Pe de o parte, modelul clasic, abordat tradițional de Franța, se bazează pe pârghii vizibile: aparatul diplomatic tradițional, Ministerul de Externe și forța militară. Acesta este un model axat pe un orizont de timp scurt, conceput pentru a reacționa imediat la crizele curente, iar miza sa strategică principală este reprezentată de negocierea directă și semnarea de tratate oficiale.

Pe de altă parte, modelul de rețea implementat de Germania înlocuiește diplomația clasică cu fundații politice, think tank-uri și institute culturale. Orizontul de timp este unul pe termen lung, fiind gândit ca o investiție strategică în capitalul uman care va da roade peste 5 sau chiar 20 de ani.

În acest caz, miza strategică nu o reprezintă impunerea unor decizii, ci modelarea subtilă a mediului intelectual și politic în care celelalte state își iau propriile decizii.

Analiza lui Ștefan Popescu scoate în evidență o transformare profundă a modului în care statele concurează în prezent. Competiția modernă nu se mai rezumă doar la Produsul Intern Brut (PIB) sau la numărul de soldați, ci la capacitatea de a construi ecosisteme de influență.

Fundațiile politice germane reprezintă, din această perspectivă, una dintre cele mai sofisticate infrastructuri de soft power din istoria postbelică.

Dincolo de rolul lor civic, ele funcționează ca un instrument strategic capabil să modifice subtil mediul decizional din țările partenere, o lecție de cultură strategică din care, în opinia analistului, chiar și statele cu resurse mai limitate, precum România, ar avea de învățat.