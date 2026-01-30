Impozitele ar putea fi reduse cu 50%. Ce prevede un nou proiect de lege

Românii care trăiesc în Munții Apuseni și în Delta Dunării ar putea beneficia de impozite mai mici la locuință, teren și autoturism, potrivit unui proiect de lege depus miercuri în Parlamentul României. Inițiativa se adresează exclusiv persoanelor care locuiesc în localitățile declarate dezavantajate din aceste regiuni, stabilite prin hotărâri de guvern.

Conform proiectului, nivelul impozitului ar urma să fie diminuat cu 50% pentru locuința de domiciliu, terenul aferent casei și un singur mijloc de transport, ales de fiecare familie. Facilitatea fiscală nu ar urma să se aplice însă bunurilor utilizate în scopuri economice sau comerciale.

Inițiatorul proiectului susține că numeroase comunități din Apuseni și Delta Dunării se confruntă cu un proces accentuat de depopulare, în special în rândul tinerilor. În expunerea de motive, deputatul Adrian Nicolae Bara descrie realitățile din aceste zone:

Propunerea legislativă prevede că autoritățile locale nu ar urma să fie afectate financiar de aplicarea reducerilor. Sumele care nu ar mai fi încasate din impozite ar urma să fie compensate integral de la bugetul de stat, astfel încât primăriile să nu piardă venituri și să poată implementa măsura fără dezechilibre bugetare.

Autorul proiectului, parlamentar de Alba, consideră că o astfel de măsură ar putea face viața mai suportabilă în zonele izolate și ar putea reduce exodul populației. „Tot mai puţini români alegând să locuiască în continuare în aceste zone”, explică deputatul, susținând că facilitățile fiscale pot deveni un argument pentru a rămâne.

Inițiatorul subliniază că implicarea administrațiilor locale este esențială pentru revitalizarea acestor regiuni.

„Capacitatea autorităților locale de a se moderniza (…) este de o importanță vitală nu doar pentru a recupera decalajele de dezvoltare ci şi pentru a se oferi un cadru atractiv astfel încât tinerii să nu mai migreze într-un număr covarşitor în marile centre urbane, depopulându-se localităţi întregi”, se arată în motivarea proiectului.

Inițiativa legislativă se află în prezent la începutul traseului parlamentar și urmează să fie analizată în comisiile de specialitate ale Parlamentului.