Satele din România unde credința învinge fibra optică și internetul este interzis, fiind privit ca „ochiul celui rău”

În timp ce restul lumii se grăbește să colonizeze digitalul și să integreze inteligența artificială în fiecare secundă a existenței, în România există enclave de liniște unde timpul a fost oprit în loc prin decret spiritual. Nu este vorba despre lipsa infrastructurii – cablurile de internet ajung până la marginea acestor așezări –, ci despre o barieră invizibilă, construită din dogme vechi de sute de ani.

În inima Deltei Dunării sau pe culmile Harghitei, tehnologia nu este un progres, ci o ispită periculoasă care amenință să sfarme coeziunea comunității și puritatea căminului.

În satele uitate de lume de pe brațul Chilia, comunitățile de ruși-lipoveni (staroveri) trăiesc după reguli care par de neînțeles pentru omul modern. Pentru bătrânii din Periprava, casa este un spațiu sacru, dominat de „colțul frumos” unde stau icoanele pictate manual, transmise din generație în generație.

Acești creștini de rit vechi consideră că introducerea unui ecran – fie el televizor sau smartphone – în aceeași cameră cu obiectele sfinte este un sacrilegiu.

Explicația este pe cât de simplă, pe atât de tulburătoare pentru un sociolog: ecranul este supranumit „ochiul diavolului”. Se crede că prin acest ochi, lumea exterioară, cu toate viciile și zgomotul ei, pătrunde în liniștea de veghe a credinciosului.

Există și astăzi familii de staroveri unde internetul este acceptat doar „la poartă” sau în spații anexe, pentru a nu pângări interiorul locuinței. Tinerii care dețin telefoane inteligente le folosesc adesea pe ascuns sau cu un sentiment de vinovăție, sub privirile dezaprobatoare ale bunicilor care văd în rețelele sociale sfârșitul tradiției lor milenare.

Trecând din Delta Dunării spre inima Transilvaniei, în localitatea Inlăceni din județul Harghita, izolarea capătă o formă cvasi-instituționalizată. Inlăceni este adesea descris de cercetători ca „satul-labirint”, unde structura arhaică a așezării a fost păstrată intactă.

Aici, comunitatea de unitarieni și grupuri de rit vechi au privit mereu tehnologia cu o suspiciune sănătoasă.

Spre deosebire de alte zone unde tinerii au forțat digitalizarea, la Inlăceni s-a păstrat un acord tacit: liniștea satului valorează mai mult decât viteza de descărcare a datelor. Pentru localnici, faptul că semnalul la telefon este capricios nu este o problemă tehnică, ci o binecuvântare.

Ei consideră că internetul și telefoanele mobile distrug „vorba bună” – obiceiul de a sta față în față și de a comunica sincer, fără bariera unui ecran. Este un experiment social viu, unde absența internetului nu este o lipsă, ci o formă de rezistență culturală împotriva uniformizării globale.

Această rezistență nu este însă lipsită de tensiuni dramatice. În satele de pe canalele Dunării, tinerii lipoveni care lucrează în turism se văd prinși între două lumi.

Pentru a atrage clienți și a rezerva pensiuni, au nevoie de platforme precum Booking sau Facebook, însă pentru a rămâne în grațiile comunității, trebuie să respecte interdicțiile impuse de bătrâni.

Rezultatul este o viață dublă: în exterior, sunt tineri conectați la realitățile anului 2026, dar odată ce trec pragul casei părintești, telefoanele sunt puse deoparte sau ascunse sub perne.

Bătrânii satului avertizează constant că „internetul golește mintea și umple inima de pofte”, o filozofie care, deși pare radicală, a ajutat aceste comunități să supraviețuiască persecuțiilor istorice și să își păstreze identitatea intactă timp de peste trei secole.

Specialiștii în antropologie avertizează că aceste enclave sunt pe cale de dispariție, dar lecția pe care o oferă este mai actuală ca niciodată. Într-o epocă a „burnout-ului” digital, satele precum Inlăceni sau zonele tradiționale din Periprava ne arată că fericirea poate fi găsită și în afara rețelei.

Refuzul internetului în aceste comunități nu vine din ignoranță – mulți dintre acești oameni sunt extrem de culți în scrierile lor sfinte – ci dintr-o alegere conștientă de a prioritiza relația cu divinitatea și cu aproapele.

Pentru ei, „conectarea” are un sens vertical, spre cer, în timp ce internetul oferă doar o conexiune orizontală, spre o lume care, în viziunea lor, și-a pierdut busola morală.