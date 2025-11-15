Enisala, cetatea din Dobrogea rămasă suspendată între vânt și timp

Cetatea Enisala, ridicată de genovezi în secolul al XIV-lea, domină peisajul lacurilor Razim și Babadag ca o străjeră uitată. Legenda spune că marea s-a retras din fața zidurilor sale din cauza lăcomiei celor care o stăpâneau, lăsând fortăreața suspendată între ape, vânt și timp.

La marginea Dobrogei, între satele sărace și bălțile care oglindesc cerul, se ridică Cetatea Enisala, una dintre cele mai enigmatice construcții medievale din România. Poziționată strategic pe un deal calcaros, fortăreața domina odinioară linia țărmului Mării Negre, pe vremea când marea înainta mult mai adânc în interiorul actualei Delte a Dunării.

Ridicată în secolul al XIV-lea, cetatea a fost opera negustorilor genovezi, marii navigatori ai Europei medievale, care controlau atunci comerțul dintre Marea Neagră și Mediterană. Ei au construit aici o fortificație din piatră albă, destinată protejării corăbiilor care acostau în vechiul golf numit pe atunci „Portul Heracleea”.

Genovezii au adus cu ei tehnici arhitecturale vestice, combinate cu stilul bizantin, dând naștere unui amestec unic: ziduri masive de 2 metri grosime, turnuri octogonale și bastioane rotunde, menite să apere negustorii și mărfurile prețioase.

Timp de câteva decenii, Enisala a fost un centru comercial înfloritor. Aici se aduceau mirodenii, stofe, grâne, pește și chiar arme. Dar odată cu transformările naturale ale țărmului — aluviunile Dunării și retragerea mării spre est — portul a dispărut treptat, iar cetatea și-a pierdut rostul.

În jurul anului 1388, regiunea a intrat sub stăpânirea Țaratului de la Vidin, apoi a domnilor valahi și ulterior a Imperiului Otoman. După cucerirea Dobrogei de către turci, Enisala a fost abandonată. În secolul al XVI-lea, zidurile ei mai serveau doar ca adăpost pentru păstori și caravanele care traversau pământurile bântuite de vânt.

Legenda locală spune că Enisala era cândva o cetate bogată, condusă de un stăpân lacom și crud, care îi obliga pe marinari să plătească taxe uriașe pentru a ancora în port. Odată, o corabie cu pelerini săraci a refuzat să plătească, iar domnul cetății a poruncit să fie scufundată.

Marea, spun bătrânii satului, s-a mâniat atunci. A bătut trei zile și trei nopți un vânt nemaiîntâlnit, apoi s-a retras brusc, lăsând cetatea pustie, departe de ape. De atunci, Enisala a rămas „suspendată între mare și uscat”, ca o pedeapsă dată trufiei omului.

Unii localnici cred că, în nopțile cu lună plină, când vântul bate dinspre Razim, se aud încă zgomotele valurilor și clopotele corăbiilor pierdute.

Dincolo de legendă, cercetările arheologice confirmă că Enisala a fost un punct comercial și militar vital. Săpăturile efectuate de istoricul Radu Florescu au scos la iveală monede genoveze, ceramică orientală și resturi de armament. În interiorul fortăreței s-au descoperit urmele unor clădiri administrative, magazii și chiar o mică capelă.

Fortificația avea un perimetru de aproape 5.000 de metri pătrați, cu o rețea de turnuri de observație. Datorită amplasării, de pe ziduri se putea vedea atât lacul Babadag, cât și fostul golf marin, ceea ce permitea detectarea corăbiilor de la mare distanță.

Astăzi, Enisala nu mai are port, dar are priveliște. De pe zidurile sale, vizitatorul vede o panoramă spectaculoasă: în zare, luciul lacurilor Razim și Babadag strălucește sub soarele dobrogean, iar vânturile par să vorbească o limbă veche, de mare și nisip.

Zidurile, parțial restaurate, poartă încă urmele timpului și ale bătăliilor. Piatra s-a albit, iar iarba a cucerit curtea interioară, dar tăcerea cetății are o frumusețe aproape sacră. Este genul de loc unde istoria nu se povestește — se simte.

Enisala rămâne o metaforă a României vechi: o construcție ridicată de străini, dar devenită parte din identitatea noastră. E o fortăreață care privește spre marea care nu mai e acolo — o imagine perfectă pentru trecerea timpului și pentru fragilitatea puterii.

Unii istorici spun că numele „Enisala” provine din turcescul „Yeni-Sale”, adică „noua așezare”. Alții cred că vine din vechiul nume genovez „Heracleea”, în cinstea eroului Heracle, protectorul navigatorilor.