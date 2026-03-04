O instituție care scrie istorie, analizată de Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

De-a lungul celor 16 decenii de existență, Camera de Comerț și Industrie a avut o contribuție majoră în dezvoltarea mediului economic autohton. Un exemplu concret în acest sens este implicarea proaspăt înființatei Camere de Comerț în dezvoltarea porturilor comerciale românești din Brăila, Galați și Constanța.

Moldova și Țara Românească au pierdut importante zone cu potențial portuar. Otomanii au ocupat cetăți ca Brăila, Tighina, Hotin, Turnu, Giurgiu, transformându-le în raiale, adică teritorii cu lege otomană în teritoriul românesc. Tratatul de la Adrianopol din 1829 a dus la abolirea acestui statut iar noile așezări, mai puțin Hotin și Tighina care erau sub control habsburgic, respectiv rus, au revenit Principatelor.

Dobrogea era din 1417 sub control otoman și va reveni României abia la 14 noiembrie 1878. Așadar, singurele locuri unde apăruseră „schele” portuare au fost la Islaz-Romanați (Teleorman, azi), Calafat și Galați.

După 1831, austriecii profitând de faptul că ei controlau Orșova, doreau lângă ruinele romane ale castrului Drobeta și ruinele cetății Turnu Severin, distruse de turci în 1526, să facă un port. Județul Mehedinți avea centrul la Cerneți, azi un sat modest în comuna Șimian. Guvernatorul rus Pavel Kisselef, care controla Principatele până în 1834, a aprobat la 23 aprilie 1833, ca românii să construiască un oraș modern, numit Noul Severin, adică actualul oraș Drobeta Turnu Severin, care va deveni un port modern.

La 30 martie 1856, Moldova primea Basarabia de Sud, cu județele Cahul Ismail, Bolgrad, dobândind acces maritim. Rusia, privată de ieșirea la Dunăre, le va lua înapoi la 1878, oferind Dobrogea României independente, care își consolida practic accesul maritim. Totuși, Comisia Dunării va controla activitatea economică desfășurată la Gurile Dunării mult timp, din 1856 până în 1938.

