Primul „ceas” al Transilvaniei, expus la Sarmizegetusa. Cum măsurau romanii timpul

În inima fostei capitale a Daciei Romane, Colonia Dacica Sarmizegetusa, istoria își poartă ecoul printre coloane, drumuri de piatră și inscripții uitate. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a readus în atenție exclusiv piesa pe pagina sa de Facebook, subliniind unicitatea descoperirii.

Aici, în colecțiile Muzeului de Arheologie Sarmizegetusa, poate fi admirat primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei. Un martor rar al modului în care lumea romană ordona viața de fiecare zi.

Pentru romani, timpul nu era doar o convenție abstractă, ci o disciplină socială. Ziua începea odată cu răsăritul și se încheia la apus, în vreme ce noaptea curgea invers, de la apus la răsărit. Mișcarea Pământului în jurul Soarelui oferea reperele-cheie: răsăritul, amiaza și apusul. Iar lungimea umbrelor, proiectate de razele solare peste un indicator, devenea un limbaj pe care oricine îl putea citi.

În epocă, cel mai răspândit „ceas” era cadranul solar—un disc marcat cu linii orare, străpuns de un gnomon (acul care aruncă umbra). Când soarele strălucea, umbra gnomonului se deplasa lent peste gradații, arătând ora aproximativă. Pe cât de simplu, pe atât de eficient, cadranul era nelipsit din foruri, curți private sau tabere militare.

Dar Roma nu a lăsat întâmplarea să domnească nici în ceață sau noapte. Soluția: ceasul cu apă (clepsidra), atestat la Roma încă din 159 î.Hr.. Principiul era elegant: un vas gradat se umplea ori se golea printr-un orificiu calibrat, iar nivelul apei indica scurgerea timpului. Astfel, tribunalele puteau limita pledoariile, garnizoanele își puteau ține schimburile de gardă, iar ritualurile publice se derulau la ore previzibile, indiferent de capriciile vremii.

Artefactul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa—fie fragment de cadran solar, fie element asociat măsurării timpului—adaugă o verigă prețioasă în lanțul cunoașterii. Ne arată că standardele tehnice și administrative ale Imperiului au fost transplantate integral și în provinciei Dacia: rațiune, ordine, precizie. În spatele pietrei sculptate stă o lume care credea în măsură și în ritm—în ideea că ora potrivită face diferența între haos și civilizație.

Cei care doresc să pășească dincolo de paginile manualelor sunt invitați să viziteze Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa. Sau pagina de Facebook a instituției. Printre ruinele forului, amfiteatrului și templelor, acest instrument tăcut redă glas unei întregi civilizații: aceea în care Soarele, apa și umbra erau metronomul vieții de zi cu zi în Dacia Romană.