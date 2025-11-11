Istoria secreta Special

Primul „ceas” al Transilvaniei, expus la Sarmizegetusa. Cum măsurau romanii timpul

Comentează știrea
Primul „ceas” al Transilvaniei, expus la Sarmizegetusa. Cum măsurau romanii timpulCeasul de la Sarmizegetusa. sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

În inima fostei capitale a Daciei Romane, Colonia Dacica Sarmizegetusa, istoria își poartă ecoul printre coloane, drumuri de piatră și inscripții uitate. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a readus în atenție exclusiv piesa pe pagina sa de Facebook, subliniind unicitatea descoperirii.

Ceasul de la Sartmisegetuza

Aici, în colecțiile Muzeului de Arheologie Sarmizegetusa, poate fi admirat primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei. Un martor rar al modului în care lumea romană ordona viața de fiecare zi.

Pentru romani, timpul nu era doar o convenție abstractă, ci o disciplină socială. Ziua începea odată cu răsăritul și se încheia la apus, în vreme ce noaptea curgea invers, de la apus la răsărit. Mișcarea Pământului în jurul Soarelui oferea reperele-cheie: răsăritul, amiaza și apusul. Iar lungimea umbrelor, proiectate de razele solare peste un indicator, devenea un limbaj pe care oricine îl putea citi.

În epocă, cel mai răspândit „ceas” era cadranul solar—un disc marcat cu linii orare, străpuns de un gnomon (acul care aruncă umbra). Când soarele strălucea, umbra gnomonului se deplasa lent peste gradații, arătând ora aproximativă. Pe cât de simplu, pe atât de eficient, cadranul era nelipsit din foruri, curți private sau tabere militare.

Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air
Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air

Clepsidra, o invenție romană

Dar Roma nu a lăsat întâmplarea să domnească nici în ceață sau noapte. Soluția: ceasul cu apă (clepsidra), atestat la Roma încă din 159 î.Hr.. Principiul era elegant: un vas gradat se umplea ori se golea printr-un orificiu calibrat, iar nivelul apei indica scurgerea timpului. Astfel, tribunalele puteau limita pledoariile, garnizoanele își puteau ține schimburile de gardă, iar ritualurile publice se derulau la ore previzibile, indiferent de capriciile vremii.

Artefactul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa—fie fragment de cadran solar, fie element asociat măsurării timpului—adaugă o verigă prețioasă în lanțul cunoașterii. Ne arată că standardele tehnice și administrative ale Imperiului au fost transplantate integral și în provinciei Dacia: rațiune, ordine, precizie. În spatele pietrei sculptate stă o lume care credea în măsură și în ritm—în ideea că ora potrivită face diferența între haos și civilizație.

Cei care doresc să pășească dincolo de paginile manualelor sunt invitați să viziteze Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa. Sau pagina de Facebook a instituției. Printre ruinele forului, amfiteatrului și templelor, acest instrument tăcut redă glas unei întregi civilizații: aceea în care Soarele, apa și umbra erau metronomul vieții de zi cu zi în Dacia Romană.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:15 - Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
10:12 - Siria aderă la coaliția internațională anti-Stat Islamic
10:02 - Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air
09:55 - Protest în fața Guvernului după crima din Teleorman. Cereri ferme pentru protecția femeilor
09:45 - Încep înscrierile pentru primarii localităţilor cu alegeri parţiale. Depunerea candidaturilor pentru primarul general...
09:32 - Dronă căzută în apropiere de Grindu. Rusia a lansat atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale