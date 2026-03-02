Poligonul Babadag, scena exerciţiilor militare cu muniţie de război. Restricții de circulație în zonă

Poligonul din apropierea oraşului Babadag găzduieşte, începând de luni, noi exerciţii militare cu muniţie de război, care se vor desfăşura până la sfârşitul acestei luni. Activităţile au loc în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 şi 23:59, iar tragerile vor fi executate atât ziua, cât şi noaptea, pe intervale de câte 60 de minute, cu pauze de 15 minute între ele pentru a fluidiza traficul, potrivit CJ Tulcea.

Şoferii care doresc să ajungă din Sălcioara în Enisala sunt sfătuiţi să ocolească zona și să utilizeze ruta alternativă care include oraşul Babadag şi satele Ceamurlia de Jos şi Jurilovca.

„Circulaţia pe drumul judeţean 222 între localitatea Enisala şi localitatea Sălcioara va fi restricţionată prin amplasarea a două bariere (…). Pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă se va lua legătura în mod obligatoriu cu Centrul secundar de Pregătire pentru luptă Babadag la telefon 0240/562805”, se arată în informarea Consiliului Judeţean Tulcea.

Autorităţile avertizează că nerespectarea recomandărilor poate avea consecinţe grave.

„Nerespectarea recomandărilor (…) poate duce la consecinţe grave de care Consiliul Judeţean Tulcea şi Unitatea Militară nu se fac răspunzătoare”, arată sursa citată.

Şoferii sunt îndemnaţi să țină cont de restricții și să folosească rutele alternative pentru a evita incidente în timpul desfăşurării exerciţiilor.

Începând de luni, 2 martie 2026, traficul rutier din mai multe zone ale Timișoarei va fi restricționat, ca urmare a lucrărilor la rețelele de apă și canalizare și a desfășurării evenimentului sportiv „Timișoara 21K 2026”. Măsurile au fost aprobate de comisia de circulație a Primăriei, la solicitarea Aquatim și a Asociației Club Sportiv Yolo.

Pe strada Amzei, circulația va fi oprită pe un sector de 50 de metri, în dreptul imobilului nr. 9, în perioada 2 – 14 martie, pentru branșamente de apă și racorduri la canalizare. Strada Treboniu Laurian va fi restricționată între 2 martie și 9 aprilie pentru lucrările la rețeaua de alimentare cu apă, iar strada Liviu Rebreanu între 2 și 20 martie pentru reabilitarea căminelor de monitorizare.

De asemenea, primăria Baia Mare anunță că, în perioada 2 martie, ora 09:00 – 7 martie, ora 18:00, traficul și parcarea vor fi restricționate pe strada Victoriei, între imobilele nr. 47 și nr. 57 (zona parcării), precum și pe strada Târnavelor, în zona Buclă. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor obiectivului de investiții „Regenerare Urbană Durabilă prin Înființarea Pieței Universității”.

Conform deciziei Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației, parcarea va fi interzisă în zona parcărilor publice dintre blocurile nr. 47 și nr. 57 de pe strada Victoriei. Pe strada Târnavelor, circulația vehiculelor va fi permisă doar pe sensul de mers către strada Victoriei, fiind interzis accesul dinspre aceasta.