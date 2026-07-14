PSD nu va susține automat proiectele promovate de Guvern și va vota doar acele inițiative pe care le consideră în interesul românilor, a transmis marți președintele partidului, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a precizat că formațiunea își va respecta angajamentele asumate, însă nu va accepta proiecte care, în opinia sa, afectează populația sau economia.

Grindeanu a afirmat că România traversează o perioadă economică dificilă și a criticat discursul public îndreptat împotriva PSD.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk . Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Acesta a admis că partidul pe care îl conduce poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală.

„Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că formațiunea își va respecta angajamentele asumate, însă nu va vota proiecte care sunt impuse fără modificări. „PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a enumerat și proiectele pe care PSD intenționează să le modifice sau să le respingă în forma actuală.

Potrivit acestuia, partidul nu va susține o lege a salarizării care ar reduce veniturile angajaților din sectorul public și nici acte normative care ar duce la închiderea unor capacități de producție de energie.

De asemenea, PSD se opune modificărilor care, în opinia sa, ar reduce atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să înainteze cât mai repede proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): Ilie, nu te mai chinui să silabiseşti de pe bileţele ce am zis de-a lungul timpului... rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse aşa cum vrea Guvernul demis. ⁠Nu vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! ⁠Nu vom vota o lege care închide noi capacităţi de producţie de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%.⁠ ⁠Nu vom vota legi care ciuntesc din atribuţiile ANI şi le rezolvă unor userişti în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate şi conflict de interese.

Atunci când este vorba de miliardele ţării, cred că jocul politic trebuie să înceteze şi sa primeze responsabilitatea. Îi transmit premierului demis să NU mai întârzie punerea acestor proiecte în transparenţă şi să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie... În rest – zvârcoliţi-vă cât vreţi. PSD este în opoziţie. Şi va vota transparent doar în interesul oamenilor şi al României!. „Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și să primeze responsabilitatea”.