Social

Zi de post înainte de Bobotează. Cum prepari pilaful de orez ca la mănăstire

Comentează știrea
Zi de post înainte de Bobotează. Cum prepari pilaful de orez ca la mănăstirePilaf. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Cu o zi înainte de Botezul Domnului sau Boboteaza, credincioșii sunt chemați să țină post și să se pregătească pentru această sărbătoare importantă din calendarul ortodox. Pilaful de orez este unul dintre preparatele perfecte pentru o astfel de zi, având în vedere că se pregătește rapid, iar ingredientele sunt la îndemâna tuturor.

Rețetă de pilaf de post cu legume

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 200 g orez cu bob lung
  • 2 linguri de ulei de floarea-soarelui sau măsline
  • 1 ceapă medie
  • 2 căței de usturoi
  • 1 morcov mic
  • 1 ardei gras mic (opțional)
  • 500 ml apă sau supă de legume
  • Sare după gust
  • Piper negru măcinat după gust
  • Pătrunjel verde pentru decor

Mod de preparare

Pentru a obține un pilaful de orez pufos, începe prin a spăla bine orezul sub jet de apă rece, până când apa devine limpede.

Într-o cratiță încălzește uleiul și călește ceapa tocată mărunt până capătă o nuanță aurie, apoi adaugă morcovul și ardeiul tăiate cubulețe și călește-le împreună 2-3 minute, până se înmoaie ușor.

Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților
Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților
orez

Orez. Sursa foto: Freepik

Pilaf de orez cu legume. Cum procedezi dacă vrei să îl pregătești la cuptor

Adaugă orezul scurs și amestecă-l bine, lăsându-l să se înfășoare ușor în ulei pentru un plus de aromă. Toarnă apă sau supă de legume, potrivind gustul cu sare și piper, apoi acoperă cratița și lasă pilaful să fiarbă la foc mic 15-20 de minute, fără să amesteci prea des, până când lichidul este complet absorbit.

După ce orezul este gata, lasă-l acoperit încă 5 minute pentru a se odihni, apoi servește-l cald, presărat cu pătrunjel proaspăt tocat.

În multe mănăstiri, pilaful de orez de post este savurat alături de șnițele din soia sau de chiftele de linte. De asemenea, murăturile și pâinea caldă nu lipsesc din acest meniu echilibrat. Dacă preferi să îl gătești la cuptor, asigură-te că acoperi vasul în care se află orezul cu folie de aluminiu sau cu un capac termorezistent.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:34 - Trump îl face mincinos pe Putin. Acuzațiile că Ucraina i-a atacat reședința, false
09:28 - Unde dispare gunoiul Europei. Reciclare cu destinație externă
09:18 - Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
09:07 - Zi de post înainte de Bobotează. Cum prepari pilaful de orez ca la mănăstire
08:57 - Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților
08:51 - Circulaţie restricţionată pe DN1 între Nistoreşti și judeţul Braşov. Zăpadă pe drumuri din 19 judeţe

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii

Proiecte speciale