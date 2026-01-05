Zi de post înainte de Bobotează. Cum prepari pilaful de orez ca la mănăstire

Cu o zi înainte de Botezul Domnului sau Boboteaza, credincioșii sunt chemați să țină post și să se pregătească pentru această sărbătoare importantă din calendarul ortodox. Pilaful de orez este unul dintre preparatele perfecte pentru o astfel de zi, având în vedere că se pregătește rapid, iar ingredientele sunt la îndemâna tuturor.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g orez cu bob lung

2 linguri de ulei de floarea-soarelui sau măsline

1 ceapă medie

2 căței de usturoi

1 morcov mic

1 ardei gras mic (opțional)

500 ml apă sau supă de legume

Sare după gust

Piper negru măcinat după gust

Pătrunjel verde pentru decor

Pentru a obține un pilaful de orez pufos, începe prin a spăla bine orezul sub jet de apă rece, până când apa devine limpede.

Într-o cratiță încălzește uleiul și călește ceapa tocată mărunt până capătă o nuanță aurie, apoi adaugă morcovul și ardeiul tăiate cubulețe și călește-le împreună 2-3 minute, până se înmoaie ușor.

Adaugă orezul scurs și amestecă-l bine, lăsându-l să se înfășoare ușor în ulei pentru un plus de aromă. Toarnă apă sau supă de legume, potrivind gustul cu sare și piper, apoi acoperă cratița și lasă pilaful să fiarbă la foc mic 15-20 de minute, fără să amesteci prea des, până când lichidul este complet absorbit.

După ce orezul este gata, lasă-l acoperit încă 5 minute pentru a se odihni, apoi servește-l cald, presărat cu pătrunjel proaspăt tocat.

În multe mănăstiri, pilaful de orez de post este savurat alături de șnițele din soia sau de chiftele de linte. De asemenea, murăturile și pâinea caldă nu lipsesc din acest meniu echilibrat. Dacă preferi să îl gătești la cuptor, asigură-te că acoperi vasul în care se află orezul cu folie de aluminiu sau cu un capac termorezistent.