După mesele încărcate de Crăciun și Revelion, majoritatea românilor se îndreaptă către un meniu mai ușor. Salatele, supele sau ciorbele de legume sunt perfecte pentru această perioadă, iar prepararea lor nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie. Aceste salate te vor impresiona de la prima lingură și îți vor aduce un plus de energie.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g piept depui

1 salată verde mică

10-12 măsline negre sau verzi

1/2 lămâie (zeama)

1 lingură ulei de măsline

Sare și piper după gust

Pieptul de pui se spală sub jet de apă rece și se usucă ușor cu un prosop de hârtie. Se taie apoi felii subțiri sau cuburi, în funcție de preferință. Dacă vrei o aromă mai bogată, poți să-l marinezi câteva minute în puțin ulei, sare, piper și zeamă de lămâie.

Poți să-l fierbi în apă cu un praf de sare timp de 10–15 minute până când carnea este complet gătită, sau să-l prăjești într-o tigaie antiaderentă cu puțin ulei, la foc mediu.

Frunzele de salată verde se spală bine sub apă rece, pentru a îndepărta orice impuritate sau firicelele de nisip. După acest pas, salata se scurge și se rupe cu mâna în bucăți potrivite.

Măslinele se pot tăia felii sau se pot lăsa întregi, în funcție de preferințe. Într-un bol mare, se pun frunzele de salată, bucățile de piept de pui răcit și măslinele. Se stoarce zeama de la jumătate de lămâie peste salată și se adaugă 1–2 linguri de ulei de măsline extravirgin. Se presară sare și piper după gust. Se amestecă ușor, cu mișcări de sus în jos, pentru a nu zdrobi salata. În funcție de preferințe, deasupra puteți presăra parmezan ras.

Ingrediente:

150 g brânză/telemea (sare moderată)

1/2 cană porumb dulce conservat

1 ceapă mică, roșie sau albă

1 ardei roșu

câteva roșii cherry

1 lingură ulei de măsline

Zeama de la 1/2 lămâie

Sare și piper după gust

Dacă telemeaua este foarte sărată, se poate clăti cu apă rece și se scurge bine înainte de folosire.

După acest pas, brânza se scurge bine și se taie în cubulețe. Dacă folosești porumb dulce din conservă, acesta se se clătește sub jetul de apă apă rece pentru a elimina excesul de zahăr și conservantul. De asemenea, ceapa, ardeiul și roșiile se taie în felii subțiri și se adaugă peste restul ingredientelor.

Se stoarce zeama de la jumătate de lămâie peste salată și se adaugă o lingură de ulei de măsline extravirgin, plus sare și piper după gust.