Monden

Rețeta de murături a Andreei Mantea. Este foarte apreciată de cei dragi

Andreea Mantea. Sursa foto: Instagra/Andreea Mantea
Andreea Mantea, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, este cunoscută și pentru talentul ei în bucătărie. Recent, vedeta Kanal D le-a împărtășit fanilor rețeta de murături, foarte apreciată de cei dragi.

Rețeta de murături a prezentatoarei

Andreea Mantea are o rețetă proprie de murături, pe care a comparat-o cu Kimchi, preparat cunoscut pentru beneficiile sale asupra sănătății intestinale, digestiei și imunității. „Un fel de kimchi personalizat”, a scris aceasta, pe Insta Story.

Prezentatoarea folosește ingrediente cu efect antioxidant și antiinflamator, iar astfel transformă murăturile într-un aliat pentru sănătate în sezonul rece.

Ingredientele folosite de Andreea Mantea la murături

Vedeta le-a arătat celor două milioane de urmăritori de pe Instagram ingredientele pe care le-a folosit:

  • Varză murată (tocată);
  • Morcovi (dați pe răzătoare);
  • Ghimbir proaspăt (ras);
  • Turmeric  (dat prin răzătoare);
  • Usturoi (tocat);
  • Mix de ardei iute;
  • Sare;
  • Oțet;
  • Zahăr (opțional).
Varză

Varză. Sursa foto: Freepik

Mod de preparare: Amestecă ingredientele într-un bol încăpător, astfel încât să se combine uniform, apoi mută-le în borcane curate și bine închise.

După ce adaugi sarea și oțetul, lasă borcanele la fermentat câteva zile într-un loc răcoros și ferit de soare, perioadă în care legumele dezvoltă acel gust ușor acrișor.

Andreea Mantea și-a descoperit pasiunea pentru gătit la vârsta de șapte ani

Andreea Mantea a afirmat că și-a descoperit pasiunea pentru gătit la vârsta de șapte ani, când a pregătit primele sarmale alături de mătușa ei.

„Am început să gătesc de la 7 ani. Prima dată am preparat sarmale alături de mătuşa. Mai mult, mă jucam în compoziţie, dar atunci am învăţat să le şi împachetez. Ţin minte că era iarnă, iar mătuşa mea mă păcălea să mă joc acolo, pe când, eu făceam toată treaba”, a povestit vedeta, în emisiunea „Bucătarescu”, de la Kanal D.

