Cum se verifică dacă un frigider consumă mai mult decât ar trebui

Un frigider funcționează permanent, iar consumul său de energie se reflectă în factura de energie. Dacă aparatul pare să consume mai mult decât înainte, există câteva verificări care pot ajuta la identificarea cauzei, de la măsurarea energiei folosite într-o zi până la controlul temperaturii, al garniturilor și al spațiului de ventilație.

Cea mai utilă metodă pentru a afla câtă electricitate consumă efectiv un frigider este măsurarea directă, cu un contor de energie compatibil. O singură citire a puterii instantanee nu este suficientă, deoarece compresorul pornește și se oprește în funcție de temperatura din interior și de condițiile de funcționare.

Pentru verificarea consumului individual poate fi folosit un contor de energie electrică de tip priză, care se conectează între priza din perete și frigider. Aparatul trebuie să fie compatibil cu instalația electrică și cu puterea frigiderului și să poată înregistra energia cumulată, exprimată în kilowați-oră (kWh).

Măsurarea se poate face în câțiva pași:

_Se conectează contorul conform instrucțiunilor producătorului și se resetează valoarea acumulată, dacă aparatul permite acest lucru.

_Frigiderul este utilizat în condiții obișnuite, fără schimbări intenționate ale temperaturii sau ale rutinei zilnice.

_Se notează consumul înregistrat după 24 de ore.

Pentru o estimare mai reprezentativă, măsurarea poate fi continuată timp de mai multe zile, ideal o săptămână, astfel încât rezultatul să surprindă variațiile normale ale funcționării.

Este important ca măsurarea să includă perioadele în care compresorul funcționează și cele în care acesta este oprit. O valoare exprimată în wați (W), citită într-un anumit moment, arată puterea instantanee, nu cantitatea totală de energie consumată într-o zi.

Dacă frigiderul a consumat, de exemplu, 0,8 kWh în 24 de ore, valoarea poate fi folosită pentru o estimare orientativă de aproximativ 292 kWh pe an, dacă ritmul de consum s-ar menține constant. Calculul se face prin înmulțirea consumului zilnic cu 365, însă rezultatul nu reprezintă o predicție exactă pentru întregul an. Temperatura din încăpere, utilizarea aparatului și ciclurile de dezghețare pot modifica valorile înregistrate.

Eticheta energetică a frigiderului oferă un reper pentru evaluarea consumului. În Uniunea Europeană, etichetele utilizate din martie 2021 prezintă clasa de eficiență energetică de la A la G și consumul anual de energie, exprimat în kWh pe an. Codul QR de pe etichetă permite accesarea informațiilor despre model în Registrul european al produselor pentru etichetarea energetică (EPREL).

Consumul măsurat acasă poate fi comparat cu valoarea anuală indicată pe etichetă, dar cele două cifre nu trebuie considerate automat identice. Valoarea producătorului este stabilită în condiții standardizate de testare, în timp ce măsurarea din locuință reflectă condițiile reale de utilizare.

Pentru o comparație utilă, consumul măsurat într-o perioadă reprezentativă poate fi transformat într-o estimare anuală și apoi comparat cu valoarea de pe etichetă. Diferențele trebuie interpretate ținând cont de temperatura camerei, setările aparatului, frecvența deschiderii ușilor, cantitatea de alimente introduse și caracteristicile modelului.

Dimensiunea frigiderului și existența unui compartiment de congelare sunt, de asemenea, relevante. Două aparate cu volume și configurații diferite nu pot fi comparate corect doar pe baza consumului total, fără a lua în calcul capacitatea de depozitare.

Un frigider setat la o temperatură mai scăzută decât este necesar poate folosi mai multă energie. Pentru păstrarea alimentelor, temperatura trebuie verificată cu ajutorul unui termometru, nu doar după poziția butonului de reglare.

Departamentul pentru Energie al SUA și organizațiile specializate în eficiență energetică recomandă setări adecvate pentru frigider și congelator. Ca repere uzuale, temperatura frigiderului poate fi menținută în jurul valorii de 3–4°C, iar congelatorul la aproximativ -18°C, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a cerințelor de siguranță alimentară.

Dacă temperatura din interior este prea ridicată, alimentele pot să nu fie păstrate în condiții corespunzătoare. Dacă este setată inutil de scăzut, consumul poate crește. Reglarea termostatului trebuie făcută în funcție de temperatura efectivă, nu doar pentru a obține răcirea maximă.

Garniturile deteriorate, murdare sau deformate pot împiedica închiderea etanșă a ușii. În aceste condiții, aerul cald pătrunde în interior, iar frigiderul trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura setată.

O verificare simplă presupune examinarea garniturilor pe toată lungimea lor, inclusiv la colțuri. Trebuie urmărite fisurile, zonele desprinse, deformările și murdăria care poate împiedica închiderea corectă.

Poate fi verificată și fixarea unei foi de hârtie între garnitură și corpul frigiderului, prin închiderea ușii peste aceasta. Dacă foaia alunecă foarte ușor într-o anumită zonă, poate exista o problemă de etanșare. Testul este orientativ și nu înlocuiește verificarea tehnică, deoarece rezultatul depinde și de construcția aparatului.

Dacă ușa nu se închide corect sau garnitura prezintă deteriorări, este necesară identificarea cauzei și, după caz, înlocuirea piesei.

Frigiderul trebuie să poată evacua căldura produsă în timpul funcționării. Atunci când aparatul este amplasat prea aproape de perete sau de mobilier, circulația aerului poate fi îngreunată. Depunerile de praf de pe componentele de schimb termic pot afecta, de asemenea, evacuarea căldurii la modelele la care acestea sunt accesibile.

Este indicată verificarea spațiului de ventilație prevăzut în manualul aparatului și îndepărtarea prafului conform instrucțiunilor producătorului. La unele modele, condensatorul este accesibil în partea din spate; la altele, componentele sunt amplasate diferit și nu trebuie demontate pentru curățare fără indicații specifice.

Frigiderul poate consuma mai mult și dacă este amplasat lângă un cuptor, un calorifer sau într-un loc expus direct la soare. Temperatura ridicată din jurul aparatului îl poate obliga să lucreze mai mult pentru a menține răcirea.

La modelele care necesită dezghețare manuală, acumularea excesivă de gheață poate afecta funcționarea și eficiența. Dezghețarea trebuie făcută potrivit instrucțiunilor producătorului, fără folosirea obiectelor ascuțite sau a metodelor care pot deteriora pereții și circuitele aparatului.

În cazul modelelor No Frost, acumulările neobișnuite de gheață pot avea alte cauze și pot necesita verificare tehnică.

Un frigider care funcționează perioade foarte lungi fără să ajungă la temperatura setată, răcește insuficient sau prezintă variații neobișnuite de temperatură poate avea o problemă de etanșare, de ventilație ori o defecțiune tehnică. Totuși, funcționarea frecventă a compresorului nu dovedește singură existența unei defecțiuni. Căldura din încăpere, introducerea unor alimente calde, deschiderea repetată a ușii și ciclurile normale de răcire pot influența durata de funcționare.

Dacă aceste verificări nu explică un consum ridicat, iar măsurătorile repetate indică valori neobișnuite, este recomandată evaluarea aparatului de către un tehnician calificat.

După măsurarea energiei în kWh, costul poate fi estimat prin înmulțirea consumului cu prețul efectiv al energiei electrice facturate pentru un kilowatt-oră.

De exemplu, un consum măsurat de 0,8 kWh pe zi înseamnă aproximativ 24 kWh într-o perioadă de 30 de zile. Costul se calculează înmulțind această cantitate cu tariful aplicabil din contract sau din factură.

Calculul oferă o estimare a costului energiei consumate de frigider, nu a întregii facturi. Pentru comparații corecte, trebuie folosit același tarif, iar perioadele de măsurare trebuie să fie suficient de reprezentative.

Un consum mai mare decât cel așteptat nu înseamnă automat că frigiderul este defect. Înainte de a lua o decizie, este utilă verificarea consumului real, a temperaturii, a garniturilor, a ventilației și a condițiilor în care funcționează aparatul.

Dacă frigiderul nu mai răcește corespunzător, temperatura variază neobișnuit, apar zgomote noi sau consumul rămâne ridicat în condiții normale de utilizare, o verificare tehnică poate identifica problema. Măsurarea pe mai multe zile și compararea rezultatului cu informațiile producătorului oferă un punct de plecare mai solid decât estimările bazate doar pe vechimea aparatului sau pe valoarea puterii înscrise pe etichetă.