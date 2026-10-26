Cum reduci consumul de apă fără investiții costisitoare

Reducerea consumului de apă în locuință nu presupune neapărat cumpărarea unor aparate noi sau schimbarea instalațiilor sanitare. Verificarea periodică a robinetelor și a toaletei, folosirea eficientă a mașinii de spălat și evitarea pierderilor inutile sunt câteva dintre măsurile care pot contribui la scăderea consumului și a costurilor de întreținere.

Administrația Națională „Apele Române” recomandă verificarea instalațiilor din locuință, repararea defecțiunilor și folosirea rațională a apei în baie și bucătărie. Recomandări similare sunt publicate de operatorii de alimentare cu apă, inclusiv Apa Canal.

Un robinet care picură sau un rezervor de toaletă care pierde apă poate duce la un consum suplimentar fără ca problema să fie observată imediat. De aceea, verificarea periodică a instalațiilor este una dintre primele măsuri recomandate pentru reducerea risipei.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA recomandă verificarea contorului de apă într-un interval în care nu este folosită apa în locuință. Dacă valoarea înregistrată se modifică, poate exista o pierdere care trebuie identificată.

O altă verificare vizează rezervorul toaletei. Câteva picături de colorant alimentar introduse în rezervor pot ajuta la identificarea unei scurgeri: dacă apa din vasul de toaletă se colorează fără să fie trasă apa, este posibil ca mecanismul de etanșare să nu funcționeze corect. După verificare, toaleta trebuie folosită pentru evacuarea colorantului.

Robinetele, racordurile și zonele de sub chiuvete trebuie, de asemenea, inspectate pentru a identifica picături, urme de umezeală sau scurgeri.

Lăsarea apei să curgă în timpul unor activități precum periajul dinților, săpunirea mâinilor sau aplicarea șamponului contribuie la creșterea consumului. Închiderea robinetului în aceste intervale reduce cantitatea de apă folosită fără să fie necesare modificări ale instalației.

Aceeași regulă se aplică în bucătărie. Fructele și legumele pot fi spălate într-un vas cu apă, în loc să fie ținute permanent sub jet. Apa rămasă poate fi utilizată ulterior pentru udarea plantelor ornamentale, dacă nu conține detergenți, sare sau alte substanțe nepotrivite.

Apa potabilă poate fi păstrată într-un recipient curat, în frigider, atunci când se dorește să fie rece. Astfel, nu este necesar să fie lăsată să curgă până când ajunge la temperatura dorită.

Durata dușului influențează direct cantitatea de apă consumată. Reducerea timpului petrecut sub jet și închiderea apei în intervalele în care nu este necesară sunt măsuri care nu presupun cheltuieli suplimentare.

Apa poate fi oprită în timpul săpunirii sau al aplicării produselor de îngrijire, apoi redeschisă pentru clătire. În cazul băii, folosirea dușului în locul umplerii căzii poate reduce consumul, în funcție de durata dușului și de debitul instalației.

Dacă apa trebuie lăsată să curgă până când ajunge la temperatura potrivită, cantitatea colectată într-un recipient curat poate fi folosită pentru activități casnice care nu necesită apă potabilă, precum udarea plantelor, cu respectarea regulilor de igienă.

Mașina de spălat rufe și cea de spălat vase trebuie utilizate conform instrucțiunilor producătorului. Pornirea lor atunci când au o încărcătură potrivită capacității aparatului poate evita ciclurile suplimentare.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA recomandă folosirea mașinilor de spălat vase și rufe cu încărcături complete și evitarea ciclurilor suplimentare de clătire atunci când acestea nu sunt necesare.

În cazul unei cantități mici de rufe, poate fi utilizat programul destinat încărcăturilor reduse, dacă aparatul dispune de această funcție. Este important ca programul să fie ales în funcție de cantitatea și tipul rufelor, nu doar de durata ciclului.

La spălarea manuală a vaselor, folosirea unui lighean sau umplerea chiuvetei cu o cantitate controlată de apă poate limita consumul față de spălarea continuă sub jet.

În gospodăriile care dispun de spațiu exterior, colectarea apei de ploaie poate reduce folosirea apei potabile pentru unele activități, precum udarea plantelor ornamentale.

Administrația Națională „Apele Române” include colectarea apei din precipitații printre măsurile de economisire a resurselor de apă. Apa colectată trebuie folosită în scopuri potrivite și păstrată în recipiente care limitează contaminarea și dezvoltarea țânțarilor.

Apa de ploaie necontrolată microbiologic nu trebuie folosită pentru băut, gătit sau spălarea alimentelor. Pentru utilizări care implică un contact direct cu oamenii ori cu alimentele sunt necesare condiții de siguranță adecvate.

Compararea facturilor succesive poate indica dacă există o creștere neobișnuită a consumului. Pentru o comparație relevantă, trebuie luate în calcul numărul persoanelor din gospodărie, perioadele de absență și schimbările în utilizarea apei.

Dacă valoarea facturii crește fără o schimbare evidentă a obiceiurilor, pot fi verificate contorul, robinetele, rezervorul toaletei și racordurile instalațiilor. Dacă sursa pierderii nu poate fi identificată, poate fi necesară intervenția unui instalator.