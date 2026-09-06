Social

Pui mâncarea fierbinte în frigider sau aștepți să se răcească? Răspunsul care schimbă un obicei din bucătărie

Comentează știrea
Pui mâncarea fierbinte în frigider sau aștepți să se răcească? Răspunsul care schimbă un obicei din bucătărieoala fierbinte in frigider / sursa foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mâncarea fierbinte poate fi pusă direct în frigider, însă cantitățile mari pot ridica temporar temperatura din interior și pot afecta conservarea celorlalte alimente, potrivit FDA.

Oala cu mâncare abia luată de pe foc este o situație frecventă în bucătărie, mai ales când preparatul trebuie păstrat pentru ziua următoare.

Recomandările moderne privind siguranța alimentară pun accentul pe răcirea rapidă a mâncării, nu pe lăsarea ei la temperatura camerei timp de mai multe ore.

De ce poate fi o problemă o oală foarte fierbinte

O cantitate mare de mâncare fierbinte introdusă în frigider poate încălzi aerul din interior. Astfel, temperatura altor produse poate crește temporar, ceea ce nu este ideal pentru alimentele perisabile.

În plus, frigiderul va trebui să funcționeze mai intens pentru a readuce temperatura la nivelul normal. În cazul unui aparat foarte plin sau mai puțin performant, răcirea poate dura mai mult.

Riscul mai mare este răcirea prea lentă

Problema principală nu este neapărat faptul că mâncarea intră fierbinte în frigider, ci cât timp rămâne la o temperatură favorabilă dezvoltării bacteriilor.

oala mancare

oala mancare / sursa foto: dreamstime.com

Preparatele gătite nu ar trebui lăsate ore întregi pe blatul din bucătărie pentru a se răci. O răcire rapidă reduce riscul dezvoltării unor microorganisme care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Cum este recomandat să procedezi

Pentru o răcire mai eficientă, mâncarea poate fi împărțită în recipiente mai mici și mai puțin adânci. Acestea permit căldurii să se elimine mai repede decât în cazul unei oale mari și adânci.

De asemenea, recipientele pot fi așezate astfel încât aerul rece să circule în jurul lor. După ce preparatul s-a răcit suficient, recipientele trebuie acoperite corespunzător.

Este important ca frigiderul să fie menținut la o temperatură de aproximativ 4°C sau mai puțin.

Stiri calde

10:18 - Ziua în care a dispărut deodată prima pagină din 25 de milioane de manuale! Povești de la început de an școlar

10:09 - NATO exersează vânătoarea submarinelor rusești fără SUA. Americanii lipsesc pentru prima dată de la exercițiu

09:57 - Pui mâncarea fierbinte în frigider sau aștepți să se răcească? Răspunsul care schimbă un obicei din bucătărie

09:49 - Sever Voinescu, la cinci ani de la moartea lui Ion Caramitru: „Astăzi, nu mai sunt asemenea oameni”

09:41 - Mihai Fifor, după semnătura Oanei Țoiu privind veto-ul în UE: „Cine i-a dat mandat? E poziția României sau a USR?”

09:35 - Accesul auto prin Pădurea Băneasa se redeschide. Greenfield acuză Ministerul Mediului după victoria din instanță

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale