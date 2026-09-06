Mâncarea fierbinte poate fi pusă direct în frigider, însă cantitățile mari pot ridica temporar temperatura din interior și pot afecta conservarea celorlalte alimente, potrivit FDA.

Oala cu mâncare abia luată de pe foc este o situație frecventă în bucătărie, mai ales când preparatul trebuie păstrat pentru ziua următoare.

Recomandările moderne privind siguranța alimentară pun accentul pe răcirea rapidă a mâncării, nu pe lăsarea ei la temperatura camerei timp de mai multe ore.

O cantitate mare de mâncare fierbinte introdusă în frigider poate încălzi aerul din interior. Astfel, temperatura altor produse poate crește temporar, ceea ce nu este ideal pentru alimentele perisabile.

În plus, frigiderul va trebui să funcționeze mai intens pentru a readuce temperatura la nivelul normal. În cazul unui aparat foarte plin sau mai puțin performant, răcirea poate dura mai mult.

Problema principală nu este neapărat faptul că mâncarea intră fierbinte în frigider, ci cât timp rămâne la o temperatură favorabilă dezvoltării bacteriilor.

Preparatele gătite nu ar trebui lăsate ore întregi pe blatul din bucătărie pentru a se răci. O răcire rapidă reduce riscul dezvoltării unor microorganisme care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Pentru o răcire mai eficientă, mâncarea poate fi împărțită în recipiente mai mici și mai puțin adânci. Acestea permit căldurii să se elimine mai repede decât în cazul unei oale mari și adânci.

De asemenea, recipientele pot fi așezate astfel încât aerul rece să circule în jurul lor. După ce preparatul s-a răcit suficient, recipientele trebuie acoperite corespunzător.

Este important ca frigiderul să fie menținut la o temperatură de aproximativ 4°C sau mai puțin.