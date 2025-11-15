O banală mâncare de orez, transformată cu ajutorul unui singur ingredient

Orezul, preparat simplu, poate părea uneori lipsit de gust, dar un ingredient adăugat după gătire îi poate transforma complet aroma. Astfel, chiar și cel mai simplu bol de orez poate deveni o experiență culinară surprinzătoare. Secretul este dezvăluit de experții de la bbcgoodfood.com.

Orezul atinge gustul său optim atunci când este gătit proaspăt, având o textură pufoasă, ușor umedă și fragedă, fără a deveni lipicios sau pasat. Însă chiar și orezul preparat impecabil poate să pară lipsit de savoare. Aici intervine ingredientul-cheie: condimentul pentru orez de sushi, cunoscut și sub denumirea de „sushi-su”.

Acest condiment tradițional se obține dintr-un amestec de oțet de orez, zahăr și sare. Rezultatul este un gust ușor acrișor, completat de o dulceață subtilă, care se îmbină armonios cu preparate precum sosul teriyaki și Katsu curry (un preparat japonez format din tonkatsu servit cu orez și curry japonez), aducând o notă distinctivă și apetisantă fiecărei farfurii.

Oțetul de orez folosit pentru sushi nu doar că adaugă savoare, ci oferă și orezului un luciu atrăgător și o textură mai aerată. În mod tradițional, există o tehnică specifică pentru încorporarea acestuia în orez, însă mulți optează pentru o metodă mai simplă: adăugarea unei cantități mici direct în orezul preparat, chiar înainte de servire.

Este important ca oțetul și celelalte condimente pentru orez să fie bine amestecate; în caz contrar, aroma poate deveni ușor prea puternică. Deși este posibil să-ți prepari propriul amestec pentru orezul de sushi, mulți preferă varianta gata, cumpărată online pentru comoditate.

Pentru cei care doresc să experimenteze acasă, Good Food propune o rețetă simplă, cu doar cinci ingrediente, care permite realizarea unui condiment de orez de sushi delicios și personalizat, alături de orezul perfect pentru sushi.

Prepararea sushi-ului începe cu orezul, ingredientul esențial al acvestei rețete. Mai jos vă arătăm cum puteți obține un orez delicios și aromat, ideal pentru sushi.

Ingrediente pentru sushi-su (condimentarea orezului):

120 ml oțet de orez sau oțet de orez brun,

3 linguri de zahăr,

O lingură de sare de mare,

Condimente opționale, după gust.

Ingrediente pentru orez: 450 g orez japonez și 550 ml apă.

Mod de preparare: Începeți prin a spăla orezul. Folosind o sită, clătiți boabele timp de aproximativ două minute, amestecând ușor cu mâna, până când apa devine limpede. După clătire, scurgeți bine orezul și transferați-l într-o cratiță cu apă.

Lăsați orezul să se hidrateze în apă timp de 30 de minute. Pentru o textură ideală, acesta poate sta și peste noapte, dar 30–60 de minute sunt suficiente. Aduceți apa la punctul de fierbere, acoperiți cratița cu un capac, apoi reduceți focul și lăsați să fiarbă timp de 8–9 minute. Opriți focul și păstrați capacul pus încă 5 minute, fără a-l ridica.

Combinați oțetul, zahărul și sarea într-un recipient mic și amestecați până când zahărul și sarea se dizolvă complet. După ce orezul s-a gătit, transferați-l într-un vas plat, precum o tavă de copt.

Turnați uniform condimentul peste orez și amestecați ușor cu o lingură de lemn, având grijă să nu zdrobiți boabele. Pentru a accelera răcirea, puteți folosi un ventilator sau un uscător de păr la setarea cea mai rece.

Dacă nu folosiți imediat orezul, acoperiți-l cu o cârpă umedă și lăsați-l să se răcească timp de până la două ore. Astfel obțineți un orez moale, aromat și perfect pentru orice tip de rețetă, gata să transforme mesele acasă într-o experiență autentic japoneză.