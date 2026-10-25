În sezonul rece, pantofii și ghetele se pot uda rapid din cauza bălților și a zăpezii topite de pe trotuare. Uscarea necorespunzătoare poate duce la apariția mirosurilor neplăcute și la deteriorarea materialelor. Pentru a evita aceste probleme, încălțămintea trebuie lăsată să se usuce natural, într-un spațiu bine aerisit, departe de calorifere sau alte surse intense de căldură, potrivit The Times of India.

Primul pas este să îndepărtezi murdăria, apa și eventualele urme de sare de pe suprafața pantofilor. Folosește o lavetă moale sau un prosop curat, fără să freci agresiv materialul.

Dacă ai ajuns acasă cu ghetele pline de apă sau zăpadă, scoate șireturile și, dacă se pot îndepărta, branțurile. Astfel, aerul va circula mai ușor în interior, iar umezeala se va elimina mai repede.

În cazul încălțămintei din piele, este important să îndepărtezi murdăria cu grijă și să eviți îmbibarea suplimentară a materialului.

O metodă simplă este să introduci în încălțăminte hârtie curată, mototolită lejer. Aceasta absoarbe o parte din umezeala din interior și ajută pantofii să își păstreze forma în timpul uscării.

Poți folosi prosoape de hârtie sau hârtie albă, fără cerneală. Evită să îndeși prea mult material în pantofi, deoarece acesta poate deforma partea din față.

Verifică hârtia după un timp și înlocuiește-o atunci când devine umedă. Dacă încălțămintea a fost îmbibată cu apă, poate fi nevoie să repeți procedura de mai multe ori.

După ce ai îndepărtat excesul de apă, așază încălțămintea într-o cameră uscată și bine aerisită. Este important ca aerul să poată circula atât în interior, cât și în jurul tălpii.

Dacă vrei să grăbești procesul, poți folosi un ventilator, fără să încălzești excesiv pantofii. În cazul încălțămintei foarte ude, uscarea completă poate dura o zi sau chiar mai mult, în funcție de material și de cantitatea de apă acumulată.

Așezarea pantofilor pe calorifer poate părea cea mai rapidă soluție, mai ales în zilele reci. Totuși, căldura directă și puternică poate deteriora materialele.

Pielea naturală se poate usca excesiv, devenind rigidă și predispusă la crăpare. În plus, temperaturile ridicate pot afecta adezivii care fixează talpa și diferitele componente ale încălțămintei.

Din același motiv, uscătorul de păr folosit la temperatură ridicată și uscătorul automat de rufe nu sunt opțiuni potrivite pentru majoritatea pantofilor.

Pantofii din piele naturală trebuie lăsați să se usuce lent, la temperatura camerei. După uscare, poți folosi un produs de îngrijire potrivit tipului de piele, conform instrucțiunilor producătorului.

În cazul pielii întoarse, este recomandat să nu freci materialul cât timp este ud. Lasă încălțămintea să se usuce natural, apoi folosește o perie specială pentru a îndepărta urmele de murdărie și pentru a aranja fibrele.

Pentru pantofii sport, scoaterea branțurilor și desfacerea șireturilor permit o mai bună circulație a aerului. Înainte de a folosi orice soluție de curățare, verifică recomandările producătorului pentru materialul respectiv.

Chiar dacă exteriorul pare uscat, interiorul poate păstra umezeală, mai ales în zona degetelor și sub branțuri. Verifică aceste locuri înainte să porți din nou încălțămintea.

Dacă pantofii sunt încă umezi, mai lasă-i la aerisit. Depozitarea lor într-un dulap închis înainte de uscarea completă poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute.