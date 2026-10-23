Produsele de curățenie pot elibera gaze periculoase atunci când sunt combinate cu alte substanțe chimice. Riscul apare inclusiv în cazul unor produse utilizate frecvent în gospodărie, precum înălbitorii pe bază de clor, soluțiile pentru îndepărtarea calcarului și detergenții pentru anumite suprafețe. Recomandarea autorităților sanitare este ca produsele de curățenie și dezinfectanții să nu fie amestecați între ei.

Una dintre combinațiile periculoase este cea dintre înălbitorii care conțin hipoclorit de sodiu și produsele pe bază de amoniac. Reacția poate elibera vapori toxici care afectează ochii și căile respiratorii.

Amoniacul poate fi prezent în anumite soluții pentru curățarea geamurilor și a altor suprafețe. De aceea, folosirea succesivă a unor produse diferite, fără respectarea instrucțiunilor de pe etichetă, poate crea riscuri dacă substanțele rămân pe aceeași suprafață și intră în contact.

Înălbitorii pe bază de clor nu trebuie combinați cu oțet, soluții pentru îndepărtarea calcarului sau alte produse acide. Contactul dintre hipoclorit și acizi poate elibera clor gazos, o substanță toxică prin inhalare.

Riscul este relevant mai ales în spațiile slab ventilate, precum băile și încăperile mici. Expunerea poate provoca iritații ale ochilor, nasului și gâtului, tuse și dificultăți de respirație. Gravitatea efectelor depinde de concentrația gazului și de durata expunerii.

Amestecarea unor produse de curățenie poate modifica proprietățile chimice ale acestora, poate produce vapori periculoși sau poate reduce eficiența dezinfectării. Faptul că două produse sunt destinate uzului casnic nu înseamnă că pot fi utilizate împreună.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA recomandă să nu fie amestecați înălbitorii sau dezinfectanții cu alte produse de curățenie. Excepție poate exista numai atunci când instrucțiunile producătorului prevăd explicit o asemenea utilizare.

Produsele trebuie folosite conform indicațiilor de pe etichetă, în spații bine ventilate și fără combinarea unor substanțe diferite. Recipientele originale permit identificarea compoziției și a instrucțiunilor de utilizare.

Dacă amestecarea accidentală produce vapori sau un miros puternic, este importantă părăsirea zonei și evitarea inhalării. În cazul apariției dificultăților de respirație sau a altor simptome importante, este necesară solicitarea ajutorului medical de urgență.