Ai terminat de spălat ferestrele, iar primele picături de ploaie au apărut imediat după? Vremea schimbătoare nu înseamnă neapărat că trebuie să reiei curățenia. În multe cazuri, geamurile se murdăresc din cauza prafului, a poluării și a reziduurilor acumulate pe sticlă, pe care picăturile de apă le pot lăsa în urmă după evaporare, potrivit publicației Good Housekeeping.

Câteva măsuri simple pot ajuta la menținerea ferestrelor curate pentru mai mult timp. Alegerea momentului potrivit pentru spălare, folosirea unei soluții adecvate și îndepărtarea corectă a apei fac diferența, mai ales în perioadele cu ploi frecvente.

Ploaia nu murdărește întotdeauna ferestrele în mod direct. Apa poate antrena particule de praf din atmosferă și le poate depune pe suprafața sticlei. În plus, picăturile care se usucă pe geam pot lăsa urme atunci când apa conține minerale sau când suprafața are deja depuneri de detergent și murdărie.

În zonele urbane, praful, particulele provenite din trafic și poluarea pot contribui la apariția petelor. De aceea, chiar și după o spălare atentă, ferestrele pot pierde din transparență într-un timp scurt.

Una dintre cele mai utile măsuri este să verifici prognoza meteo înainte de a începe curățenia. Dacă sunt anunțate precipitații abundente sau vânt puternic, este mai practic să amâni spălarea pentru o perioadă cu vreme stabilă.

Evită, de asemenea, orele în care soarele bate direct pe sticlă. Căldura poate determina evaporarea rapidă a soluției de curățare, favorizând apariția dungilor. O zi înnorată, fără vânt puternic și fără precipitații iminente, oferă de regulă condiții mai bune pentru obținerea unui rezultat uniform.

Cantitatea de detergent folosită contează. O soluție prea concentrată poate lăsa o peliculă pe sticlă, care atrage praful și favorizează apariția urmelor. Folosește un produs pentru geamuri conform instrucțiunilor de pe ambalaj sau o cantitate moderată de detergent potrivit pentru această suprafață.

Pentru rezultate mai bune, urmează câțiva pași simpli:

Îndepărtează praful și murdăria grosieră înainte de spălare.

Folosește o lavetă curată din microfibră sau un burete moale.

Îndepărtează apa cu o racletă pentru geamuri, prin mișcări regulate.

Șterge racleta după fiecare trecere, pentru a evita transferul murdăriei.

Folosește o lavetă uscată pentru marginile ferestrei și pentru picăturile rămase.

Nu folosi lavete care au fost spălate cu balsam de rufe, deoarece pot lăsa reziduuri pe sticlă.

Curățarea nu se limitează la suprafața sticlei. Pervazurile, ramele și plasele împotriva insectelor pot acumula praf care ajunge ulterior pe geam, mai ales când bate vântul.

Șterge ramele și pervazurile înainte de a curăța sticla și verifică periodic plasele. Dacă locuiești lângă o șosea aglomerată sau într-o zonă cu mult praf, este posibil să fie necesară o întreținere mai frecventă.

Un alt detaliu util este să nu pulverizezi o cantitate excesivă de soluție. Reziduurile rămase pe suprafață pot favoriza depunerile și pot face ca geamurile să pară murdare chiar și atunci când au fost spălate recent.

Dacă ferestrele sunt încă curate, nu este nevoie să le speli din nou după fiecare ploaie. Așteaptă ca sticla să se usuce și verifică dacă au rămas pete vizibile. Uneori, este suficient să ștergi local urmele cu o lavetă curată, ușor umezită, apoi să usuci suprafața.

Dacă ploaia a fost însoțită de vânt și a adus mult praf, o curățare punctuală poate fi mai eficientă decât reluarea întregului proces. În schimb, dacă pe sticlă s-au depus noroi sau particule abrazive, îndepărtează-le mai întâi cu apă, fără să freci suprafața uscată, pentru a reduce riscul de zgâriere.