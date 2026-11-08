Ce poți face cu pliculețele din cutiile de pantofi. La ce le poți folosi în casă

Pliculețele care se găsesc în cutiile de pantofi, în genți sau în ambalajele unor produse electronice ajung, de cele mai multe ori, direct la gunoi. Puțini știu însă că acestea pot fi reutilizate în gospodărie, pentru a proteja anumite obiecte de umezeală. Există mai multe întrebuințări practice, inclusiv pentru încălțăminte, bijuterii și unelte.

Pliculețele cu silica gel, întâlnite frecvent în ambalajele produselor noi, au rolul de a absorbi umezeala și de a proteja obiectele în timpul transportului și depozitării. Deși sunt considerate adesea inutile după deschiderea ambalajului, acestea își pot găsi întrebuințări și în locuință.

În interiorul lor se află granule de dioxid de siliciu, un material cu proprietăți de absorbție a umidității. Acesta contribuie la menținerea unui mediu uscat în spațiile închise, reducând riscul deteriorării obiectelor sensibile la umezeală.

Una dintre cele mai simple utilizări este chiar în interiorul încălțămintei. Pantofii depozitați pentru perioade îndelungate pot acumula umezeală, mai ales dacă sunt păstrați în dulapuri sau în spații insuficient ventilate.

Introducerea câtorva pliculețe cu silica gel în cutiile de depozitare poate contribui la reducerea umidității și la limitarea mirosurilor asociate acesteia.

Metoda poate fi utilă și pentru gențile de sport, în care sunt transportate frecvent haine sau alte obiecte umede. Pliculețele nu înlocuiesc însă curățarea și uscarea corespunzătoare a acestora.

O altă utilizare mai puțin cunoscută este păstrarea pliculețelor în cutiile cu bijuterii.

Umiditatea poate favoriza oxidarea și modificarea aspectului anumitor metale. În timp, unele bijuterii își pot pierde strălucirea sau pot prezenta urme de înnegrire.

Pliculețele cu silica gel pot contribui la menținerea unui mediu mai uscat în recipientele închise, reducând expunerea obiectelor la umiditate. Această metodă este utilă în special pentru bijuteriile care nu sunt purtate zilnic și care rămân depozitate perioade mai lungi.

Umezeala reprezintă una dintre principalele cauze ale apariției ruginii pe suprafețele metalice. Șurubelnițele, cleștii, cheile și alte instrumente depozitate în cutii închise pot fi expuse la umiditate, în special atunci când sunt păstrate în garaje sau în încăperi neîncălzite.

Așezarea câtorva pliculețe cu silica gel în cutia cu unelte poate contribui la absorbția umezelii din interior.

Aceeași metodă poate fi folosită pentru anumite echipamente de pescuit sau obiecte metalice utilizate ocazional. Totuși, pliculețele nu pot împiedica singure apariția ruginii dacă instrumentele sunt depozitate ude sau în condiții de umiditate excesivă.

Fotografiile vechi și documentele păstrate în cutii pot fi afectate de umiditate, mai ales atunci când sunt depozitate pentru perioade îndelungate.

În asemenea situații, silica gel poate fi utilizat pentru a contribui la menținerea unui mediu uscat în recipientele de depozitare.

Pliculețele pot fi așezate în cutia în care sunt păstrate fotografiile, fără să intre în contact direct cu suprafețele acestora.

Metoda poate fi utilă pentru protejarea albumelor vechi, a documentelor și a altor obiecte din hârtie sensibile la umezeală.

Pliculețele cu silica gel sunt utilizate uneori și pentru reducerea umidității din apropierea ferestrelor sau în interiorul mașinilor.

Așezate într-un spațiu restrâns, acestea pot absorbi o parte din vaporii de apă din aer. Eficiența lor depinde însă de cantitatea de material absorbant și de nivelul umidității.

În cazul condensului abundent de pe ferestre, câteva pliculețe nu pot înlocui aerisirea corespunzătoare sau măsurile necesare pentru controlul umidității din locuință.

Deși pot avea multiple întrebuințări, pliculețele trebuie utilizate cu atenție.

Granulele nu trebuie ingerate, iar ambalajele trebuie păstrate departe de copii și animale de companie. De asemenea, nu este indicată desfacerea pliculețelor sau introducerea granulelor în contact direct cu alimentele. Pentru utilizările în apropierea produselor alimentare trebuie folosite exclusiv materiale concepute și certificate pentru acest scop.

Totodată, capacitatea de absorbție nu este nelimitată. După ce acumulează suficientă umiditate, silica gel își pierde treptat eficiența.Potrivit publicației britanice Good Housekeeping, aceste pliculețe pot avea mai multe întrebuințări în gospodărie, de la protejarea încălțămintei și a bijuteriilor până la reducerea umezelii din spațiile de depozitare.

Prin urmare, pliculețele găsite în ambalajele produselor noi nu trebuie neapărat aruncate imediat. Păstrate intacte și utilizate corespunzător, acestea pot contribui la protejarea unor obiecte împotriva umezelii, fără cheltuieli suplimentare.