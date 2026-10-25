Un aspirator care nu mai adună praful la fel de bine ca înainte nu trebuie înlocuit imediat. De multe ori, problema apare din cauza unor filtre murdare, a unui furtun înfundat sau a unui recipient plin. Câteva verificări simple pot ajuta la identificarea cauzei și pot îmbunătăți funcționarea aparatului fără cheltuieli suplimentare, potrivit NY Times.

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le verifici este filtrul aspiratorului. În timpul utilizării, acesta reține particule de praf și murdărie, iar acumulările pot îngreuna circulația aerului.

În funcție de model, filtrul poate fi lavabil sau poate necesita înlocuire. Consultă instrucțiunile producătorului înainte de curățare. Dacă filtrul trebuie spălat, lasă-l să se usuce complet înainte să îl montezi la loc. Un filtru umed poate afecta funcționarea aparatului.

La aspiratoarele cu sac, un sac aproape plin poate reduce fluxul de aer. Situația este asemănătoare în cazul modelelor fără sac, atunci când recipientul pentru praf depășește nivelul recomandat.

Golește recipientul sau înlocuiește sacul, după caz, și verifică dacă toate componentele sunt montate corect. Este important să faci această operațiune cu aparatul oprit și deconectat de la priză.

Dacă aspiratorul funcționează, dar nu mai colectează eficient murdăria, furtunul poate fi blocat de scame, fire de păr sau bucăți de hârtie. De asemenea, peria rotativă se poate încărca cu păr și fibre textile, ceea ce îi afectează capacitatea de a aduna murdăria de pe covoare.

Oprește aparatul, scoate-l din priză și verifică furtunul, tubul și capul de aspirare. Îndepărtează blocajele numai prin metodele recomandate de producător și evită introducerea obiectelor ascuțite în conducte.

Un furtun fisurat, o garnitură deteriorată sau un recipient montat incorect pot permite pierderi de aer. În aceste situații, aspiratorul poate părea că funcționează normal, dar puterea de aspirare la perie sau la duză poate scădea.

Verifică dacă piesele sunt bine fixate și dacă există fisuri vizibile. Uneori, înlocuirea unui accesoriu defect este suficientă pentru a rezolva problema.

Dacă ai curățat filtrele, ai golit recipientul și ai verificat furtunul, dar aspiratorul continuă să aspire slab, cauza poate fi o defecțiune internă. Zgomotele neobișnuite, mirosul de ars sau opririle repetate sunt semne că aparatul trebuie verificat de un specialist.